Η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει θέση διαφημιστή στη βιομηχανία τροφίμων

Η εταιρεία σνακ Mondelez στην οποία ανήκουν δημοφιλή προϊόντα όπως τα μπισκότα Oreo και η σοκολάτα Candbury επένδυσε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα μειώσει δραστικά τις αμοιβές που καταβάλλονται σε διαφημιστικές εταιρείες και θα επιταχύνει τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι το νέο εργαλείο θα μειώσει το κόστος παραγωγής διαφημιστικού περιεχομένου κατά 30% έως 50% κατά 30% έως 50%,. Η εταιρεία ξεκίνησε την ανάπτυξη του εργαλείου πέρυσι σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Accenture. Αναμένει ότι το εργαλείο θα είναι σε θέση να δημιουργεί σύντομα τηλεοπτικά σποτ, έτοιμα προς προβολή ήδη από την εορταστική περίοδο του επόμενου έτους, και ενδεχομένως ακόμη και για το Super Bowl του 2027, δήλωσε ο Γιον Χάλβορσον ανώτερος αντιπρόεδρος της Mondelez για την εμπειρία καταναλωτή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιμέτωπη με δασμούς και περιορισμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η Mondelez, όπως και άλλες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσει τα κόστη προς διαφημιστικές εταιρείες και να επιταχύνει την ανάπτυξη και εμπορία νέων προϊόντων. Εταιρείες όπως η Kraft Heinz και η Coca-Cola δοκιμάζουν επίσης τη χρήση AI για διαφημίσεις. Η Coca-Cola το 2024 παρουσίασε διαφημίσεις δημιουργημένες με AI για την εορταστική περίοδο ωστόσο αρκετοί καταναλωτές τις επέκριναν επειδή οι ψηφιακοί χαρακτήρες έμοιαζαν «χωρίς πραγματικό συναίσθημα».

Η Mondelez, προς το παρόν, δεν χρησιμοποιεί ανθρώπινες μορφές στο περιεχόμενο που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αντ’ αυτού αξιοποιεί το νέο εργαλείο για περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα προωθώντας τα μπισκότα Chips Ahoy στις ΗΠΑ και τη σοκολάτα Milka στη Γερμανία. Ένα βίντεο 8 δευτερολέπτων για τη Milka δείχνει κύματα σοκολάτας να κυλούν πάνω από ένα γκοφρέ μπισκότο με διαφορετικά φόντα ανάλογα με το κοινό στο οποίο στοχεύει η Mondelez.

«Το κόστος για τέτοια animations φτάνει συνήθως σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Αυτό το σύστημα κοστίζει πολλαπλάσια λιγότερο» ανέφερε ο Χάλβορσον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Oreo θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο από τον Νοέμβριο για τη δημιουργία σελίδων προϊόντων στις πλατφόρμες Amazon και Walmart. Η Mondelez σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση του μέσα στους επόμενους μήνες στη Βραζιλία (για τα προϊόντα Lacta και Oreo) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (για τη Cadbury), σύμφωνα με τον Halvorson.

Η Τίνα Βασβανί αντιπρόεδρος ψηφιακής ενδυνάμωσης και δεδομένων της εταιρείας δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα ελέγχουν πάντα ό,τι παράγει το εργαλείο για να αποτρέπονται λάθη ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

