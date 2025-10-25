Ανακαλύφθηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο ημι-ροζ διαμάντι

Ανθρακωρύχοι ανακάλυψαν ένα σπάνιο, δίχρωμο φυσικό διαμάντι στη Μποτσουάνα και οι ειδικοί λένε ότι πιθανότατα σχηματίστηκε σε δύο στάδια. Πρόκειται για ένα ημιροζ (μισό ροζ και μισό άχρωμο) διαμάντι 37,41 καρατίων σύμφωνα με το Γεμολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής (GIA), ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο με έδρα το Carlsbad της Καλιφόρνια.

«Το ροζ μισό πιθανότατα σχηματίστηκε πρώτο αλλά σύμφωνα με όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τα πολύχρωμα διαμάντια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην ήταν πάντα ροζ. Το ροζ τμήμα πιθανότατα ήταν αρχικά άχρωμο και στη συνέχεια υπέστη πλαστική παραμόρφωση, ίσως από κάποιο ορογενετικό γεγονός (δηλαδή σχηματισμό βουνών) πριν από εκατομμύρια χρόνια με αποτέλεσμα να αποκτήσει τη ροζ απόχρωσή του ενώ το άχρωμο τμήμα σχηματίστηκε αργότερα» δήλωσε στο Live Science η Σάλι Ίτον- Μαγκανά ανώτερη υπεύθυνη αναγνώρισης διαμαντιών στο GIA

O μηχανισμός δημιουργίας διαμαντιών

Τα ροζ διαμάντια είναι εξαιρετικά σπάνια, και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς ακριβώς σχηματίζονται. Τα διαμάντια προέρχονται από βάθος άνω των 160 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης μέσα σε ένα στρώμα που ονομάζεται μανδύας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις ενώνουν τα άτομα άνθρακα σε ένα πυκνό πλέγμα το οποίο μπορεί να ανέλθει γρήγορα στην επιφάνεια μέσω ηφαιστειακής δραστηριότητας δημιουργώντας έτσι τα ακατέργαστα διαμάντια.

Τα διαμάντια μπορούν να αποκτήσουν χρώμα από προσμίξεις που παγιδεύονται μέσα στο πλέγμα τους, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο, γιατί λίγα στοιχεία είναι αρκετά μικρά ώστε να διεισδύσουν στη δομή του ορυκτού. Ένας άλλος τρόπος να αποκτήσουν χρώμα, συνήθως πράσινο, είναι μέσω ακτινοβολίας αν οι γύρω βράχοι περιέχουν στοιχεία όπως το ουράνιο τα οποία μπορούν να «κλέψουν» άτομα άνθρακα και να δημιουργήσουν κενά στη δομή του ορυκτού.

Ωστόσο, τα ροζ διαμάντια είναι προϊόν δομικής παραμόρφωσης που σημαίνει ότι το κρυσταλλικό τους πλέγμα έχει λυγίσει ή συμπιεστεί λόγω γεωλογικών διεργασιών. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης πρέπει να είναι ακριβώς σωστές για να μετατραπεί ένα διαμάντι σε ροζ, γιατί υπερβολική παραμόρφωση το κάνει καφέ.

Το σπάνιο φαινόμενο

Σύμφωνα με το GIA για να έχει ένα διαμάντι δύο διακριτές χρωματικές ζώνες πρέπει να έχει σχηματιστεί σε δύο φάσεις. Πρώτα δημιουργήθηκε και παραμορφώθηκε το ροζ μισό και στη συνέχεια αναπτύχθηκε το άχρωμο τμήμα του οποίου το πλέγμα έμεινε ανέπαφο από τη θερμότητα και την πίεση.

Το νέο διαμάντι δεν είναι το πρώτο φυσικό δίχρωμο (ροζ και άχρωμο) που έχει βρεθεί ποτέ. Ωστόσο οι ειδικοί του GIA δήλωσαν ότι παρόμοια διαμάντια που έχουν εξετάσει στο παρελθόν ήταν πολύ μικρότερα, ζυγίζοντας το πολύ 2 καράτια.

Το νέο εύρημα προέρχεται από το ορυχείο Karowe στη Μποτσουάνα, το οποίο έχει αποδώσει και άλλα εντυπωσιακά διαμάντια. Για παράδειγμα, εκεί βρέθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ακατέργαστο διαμάντι που έχει ανακτηθεί ποτέ, ένα γιγαντιαίο διαμάντι 2,488 καρατίων που ονομάστηκε «Motswedi» καθώς και το ροζ διαμάντι «Boitumelo» 62 καρατίων σύμφωνα με το GIA.

