USS Gerald R. Ford: Το «βιογραφικό» της ναυαρχίδας των αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ που βρίσκεται στη Καραϊβική

Στην Καραϊβική βρίσκεται το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που αποφάσισε ο Λευκός Οίκος κατά της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και της έντασης που επικρατεί εσχάτως με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό την εντυπωσιακή θαλάσσια πολεμική μηχανή που κατέχει ο αμερικανικός στρατός.

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) είναι το νεότερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών . Ανήκει στην ομώνυμη κλάση Gerald R. Ford, η οποία αποτελεί τη νεότερη γενιά πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων — διάδοχο της κλάσης Nimitz. Πήρε το όνομα του 38ου Προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ για να τιμήσει τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της ζωής του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η έναρξη ναυπήγηση έγινε το 2009 και η καθέλκυση του το 2013. Εντάχθηκε σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου του 2017. Έχει πλήρωμα 4.500 άτομα. Το μήκος του είναι 333 μέτρα, το πλάτος 78 μέτρα, έχει εκτόπισμα 100 χιλιάδων τόνων, ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να λειτουργεί για 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Το Gerald R. Ford εισάγει πολλές τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα παλαιότερα αεροπλανοφόρα:

* EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System)

Διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης που είναι πιο αποδοτικό, ομαλό και ελαφρύτερο στη συντήρηση.

* AAG (Advanced Arresting Gear)

Νέο σύστημα για την προσγείωση αεροσκαφών, πιο αξιόπιστο και ασφαλές.

* Νέοι πυρηνικοί αντιδραστήρες A1B. Παρέχουν 25% περισσότερη ισχύ σε σχέση με τους A4W της κλάσης Nimitz — επαρκή για μελλοντικά ενεργοβόρα συστήματα (π.χ. λέιζερ ή ηλεκτρομαγνητικά όπλα).

* Μειωμένο πλήρωμα

Ενσωματώνει αυτοματισμούς και νέες τεχνολογίες που μειώνουν το απαιτούμενο προσωπικό κατά περίπου 600 άτομα, εξοικονομώντας εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

