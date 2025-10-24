Η Amazon βάζει τα (έξυπνα) γυαλιά στους οδηγούς της για γρήγορες και ασφαλείς παραδόσεις προϊόντων στους πελάτες της (βίντεο)

Σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα στις παραδόσεις προϊόντων στους πελάτες της η Amazon σύντομα θα υποχρεώσει τους οδηγούς της να φορούν «έξυπνα γυαλιά» τα οποία θα τους καθοδηγούν με ακρίβεια στα σημεία παράδοσης ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να σαρώνουν δέματα και να τραβούν φωτογραφίες ως απόδειξη παράδοσης.

Τα γυαλιά αυτά θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν στους οδηγούς οδηγίες βήμα–βήμα μέχρι την πόρτα του πελάτη. Η Amazon ισχυρίζεται ότι η δυστοπική αυτή συσκευή θα κάνει τις παραδόσεις «όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς και ομαλές». Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που εκφράζουν επιφυλάξεις με αυτή την εξέλιξη. Χρήστες στο Χ εξέφρασαν ανησυχίες ότι αυτά τα γυαλιά είναι το πρώτο βήμα για την αντικατάσταση των ανθρώπινων οδηγών από ρομπότ.

«Τέλεια για να εκπαιδεύσουν ανθρωποειδή ρομπότ να κάνουν τη δουλειά. Μπορείς να αντικαταστήσεις τους ανθρώπους μόλις η τεχνητή νοημοσύνη μάθει αρκετά καλά».

«Συλλέγουν δεδομένα εκπαίδευσης για τα ρομπότ που θα τους αντικαταστήσουν σε 5 χρόνια» είναι ορισμένα από τα σχόλια που πιθανώς να στηρίζονται και στην πρόσφατη διαρροή εσωτερικών εγγράφων της Amazon σύμφωνα με τα οποία θα επεκτείνεται συνεχώς η χρήση ρομποτικών και γενικότερα αυτοματοποιημένων συστημάτων στη λειτουργία του εμπορικού γίγαντα με πρώτο στόχο να περιοριστούν στο ελάχιστο νέες προσλήψεις και δεύτερο στόχο να απομακρυνθούν σταδιακά περίπου 500 χιλιάδες εργαζόμενοι της εταιρείας που αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 1,2 εκατ. υπαλλήλους.

Τα γυαλιά

Μέχρι σήμερα, οι οδηγοί της Amazon — γνωστοί και ως Delivery Associates (DAs) — βασίζονταν στα κινητά τους τηλέφωνα για πλοήγηση, σάρωση δεμάτων και λήψη φωτογραφιών ως απόδειξη παράδοσης. Η εταιρεία όμως ελπίζει ότι τα έξυπνα γυαλιά θα προσφέρουν μια λύση που θα απελευθερώνει τα χέρια τους.

Χρησιμοποιώντας AI και κάμερες, τα γυαλιά διαθέτουν οθόνη προβολής στο οπτικό πεδίο (heads-up display), όπου οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν οδηγίες πλοήγησης και εργασίες παράδοσης. Μόλις ο οδηγός φτάσει έξω από τη διεύθυνση του πελάτη τα γυαλιά ενεργοποιούνται αυτόματα. «Ο οδηγός βλέπει τις πληροφορίες παράδοσης ακριβώς μπροστά του ξεκινώντας από τον εντοπισμό των σωστών δεμάτων μέσα στο όχημα έως τα αντίστοιχα σπίτια» αναφέρει η Amazon.

Αφού εντοπιστεί το σωστό δέμα η οθόνη προβολής παρέχει οδηγίες μέχρι την εξώπορτα. Τα γυαλιά συνδέονται με έναν μικρό ελεγκτή που φοριέται στο γιλέκο του οδηγού, ο οποίος διαθέτει κουμπιά ελέγχου, ανταλλάξιμη μπαταρία και κουμπί έκτακτης ανάγκης. Η Amazon πρόσθεσε ότι τα γυαλιά υποστηρίζουν διορθωτικούς φακούς καθώς και φακούς που προσαρμόζονται αυτόματα στο φως.

Τα γυαλιά έχουν ήδη δοκιμαστεί από εκατοντάδες οδηγούς. «Ένιωθα πιο ασφαλής, γιατί οι πληροφορίες εμφανίζονται κατευθείαν στο οπτικό μου πεδίο.

Δεν χρειάζεται να κοιτάς κάτω στο τηλέφωνο έχεις πάντα τα μάτια μπροστά, επικεντρωμένος στο δρόμο» αναφέρει ένας οδηγός της Amazon που εργάζεται στην περιοχή της Νεμπράσκα. Η Μπέριλ Τομέι αντιπρόεδρος του τομέα Μεταφορών της Amazon δήλωσε στο BBC News ότι τα γυαλιά θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 30 λεπτά σε κάθε 10ωρη βάρδια οδηγού.

Naftemporiki.gr