Η Anthropic δίνει δεκάδες δισ. δολάρια στη Google για ένα εκατ. τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που θα «εκτοξεύσουν» το chatbot της

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic υπέγραψε μια συμφωνία με τη Google για να αποκτήσει από τον τεχνολογικό γίγαντα ως και ένα εκατ. τσιπ AI έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες της στην ανάπτυξη και εξέλιξη του chatbot Claude. To κόστος της αγοράς εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 δισ. δολάρια.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα της εξασφαλίσει πρόσβαση σε έως και 1 εκατομμύριο από τους εξειδικευμένους υπολογιστικούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Google με την προσδοκία να φέρει πάνω από ένα γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος σε λειτουργία έως το 2026. Ένα γιγαβάτ, όταν αναφέρεται σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, είναι αρκετό για να ηλεκτροδοτήσει περίπου 350,000 νοικοκυριά σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (U.S. EIA).

Η Google αποκαλεί τους εξειδικευμένους επεξεργαστές της τεχνητής νοημοσύνης Tensor Processing Units (TPUs). Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic λειτουργούν επίσης με τσιπ της Nvidia και με την υπολογιστική πλατφόρμα cloud της Amazon η οποία ήταν ο πρώτος μεγάλος επενδυτής της εταιρείας και ο κύριος πάροχος της.

Η Anthropic, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI (ChatGPT) ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η αξία της έφτασε τα 183 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εξασφάλιση 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέες επενδύσεις. Ο ψηφιακός βοηθός Claude της Anthropic ανταγωνίζεται τόσο το ChatGPT όσο και άλλα αντίστοιχα chatbot προσελκύοντας επιχειρησιακούς πελάτες που το χρησιμοποιούν για προγραμματισμό και άλλες παραγωγικές εργασίες.

Από την πλευρά της η OpenAI βρίσκεται πλέον σε φάση επέκτασης και σε άλλους τομείς ανακοινώνοντας πριν από λίγα 24ωρα ότι θα κυκλοφορήσει τη δική της μηχανή αναζήτησης ανταγωνιστική σε αυτή της Google ανοίγοντας βέβαια το δρόμο για να κάνουν ανάλογες κινήσεις και άλλες εταιρείες της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Naftemporiki.gr