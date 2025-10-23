Ιδού η μικρότερη μπύρα στον κόσμο

Υπάρχει πάντα ένας φίλος που επιμένει να πιει «ένα πολύ γρήγορο ποτό» πριν φύγει για το σπίτι. Τώρα η Carlsberg φαίνεται πως έχει τη λύση, τη μικρότερη μπίρα στον κόσμο. Η δανέζικη ζυθοποιία δημιούργησε ένα μικροσκοπικό μπουκάλι που περιέχει μόνο μία σταγόνα μπίρας.

Με ύψος μόλις 12 χιλιοστά, περίπου όσο ένας κόκκος ρυζιού το μπουκάλι χωράει μόλις 0,05 χιλιοστόλιτρα μπίρας. Εντυπωσιακές φωτογραφίες δείχνουν το μίνι μπουκαλάκι δίπλα ή επάνω σε ένα κανονικό για σύγκριση και η Carlsberg επιμένει πως οι εικόνες δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την εταιρεία το μπουκάλι είναι έργο τέχνης που σκοπό έχει να «εμπνεύσει τον κόσμο να πίνει με πιο υπεύθυνο και μετρημένο τρόπο».

Ο Κάσπερ Ντάνιελσον επικεφαλής επικοινωνίας της Carlsberg Σουηδίας δήλωσε: «Για να προωθήσουμε την υπεύθυνη κατανάλωση, παρουσιάζουμε την πιο μετριοπαθή ιδέα μας μέχρι σήμερα. Η μικρότερη μπίρα στον κόσμο περιέχει μόλις το ένα εικοστό του χιλιοστόλιτρου, είναι τόσο μικρή που είναι πολύ εύκολο να τη χάσεις. Αλλά το μήνυμα είναι πολύ μεγαλύτερο: θέλουμε να υπενθυμίσουμε τη σημασία του να πίνουμε υπεύθυνα»

Το μικρό γυάλινο μπουκάλι δημιουργήθηκε από τη σουηδική εταιρεία Glaskomponent που ειδικεύεται στην υαλουργία για εργαστηριακό εξοπλισμό.

Η Άσα Στραντ καλλιτέχνιδα μικροτεχνίας από τη Σουηδία, γνωστή για τα έργα της σε κουκλόσπιτα, σχεδίασε και τοποθέτησε το καπάκι, την ετικέτα και τα χρώματα με το χέρι.

Φυσικά μια δόση 0,05 χιλιοστόλιτρα ακόμα και από το πιο δυνατό ποτό δεν θα μεθούσε κανέναν οπότε η Carlsberg γέμισε το μπουκάλι με μπίρα χωρίς αλκοόλ. Η μπίρα παρασκευάστηκε στο πειραματικό ζυθοποιείο της Carlsberg στο Falkenberg της Σουηδίας σχεδιασμένη να προσφέρει μια «έντονη γευστική εμπειρία» παρά τη μικροσκοπική ποσότητα. Το γέμισμα του μπουκαλιού έγινε εφικτό χάρη στο ινστιτούτο έρευνας RISE, που χρησιμοποίησε υπερλεπτούς σωλήνες οπτικών ινών.

«Η δημιουργία και εφαρμογή του χρώματος, του καπακιού και της ετικέτας σε ένα μπουκάλι μόλις 12 χιλιοστών ήταν απίστευτα απαιτητική αλλά και πολύ διασκεδαστική. Δεν υπήρχε καθιερωμένη μέθοδος όμως με ακρίβεια, υπομονή και δημιουργικότητα, το καταφέραμε» λέει η Στραντ. Μετά από αρκετά πρωτότυπα, η Carlsberg κατέληξε σε αυτή την τελική έκδοση, τη μικρότερη απ’ όλες, που θα εκτεθεί στο Μουσείο Carlsberg στην Κοπεγχάγη.

Naftemporiki.gr