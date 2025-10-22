Πετυχημένη δοκιμή του πρώτου κινεζικού επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου (βίντεο)

Η SpaceX έφερε επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία με τη δημιουργία επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων. Η τεχνολογία αυτή είναι το μέλλον στις μεταφορές φορτίων κάθε είδους εκτός Γης και μια κινεζική εταιρεία πραγματοποίησε μια δοκιμή ενός τέτοιου πυραύλου γεγονός κάτι που σημαίνει ότι μπορεί σύντομα η Κίνα να διαθέτει τους δικούς της επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους για να υποστηρίξει το ιδιαίτερα φιλόδοξο κρατικό διαστημικό της πρόγραμμα.

Η κινεζική εταιρεία LandSpace πραγματοποίησε τη δοκιμή στατικής πυροδότησης του νέου πυραύλου της από ανοξείδωτο χάλυβα, Zhuque-3, διατηρώντας έτσι το πρόγραμμα του πυραύλου εντός χρονοδιαγράμματος για την παρθενική του εκτόξευση πριν από το τέλος του έτους. Η στατική πυροδότηση μια συνήθης προεκτοξευτική δοκιμή κατά την οποία οι κινητήρες ενός πυραύλου ενεργοποιούνται ενώ αυτός παραμένει αγκυρωμένος στην πλατφόρμα ολοκλήρωσε τη «φάση 1» της διαδικασίας για την πρώτη πτήση του Zhuque-3 σύμφωνα με τη LandSpace.

Η φάση αυτή περιελάμβανε επίσης δοκιμή ανεφοδιασμού η οποία, όπως και η στατική πυροδότηση πραγματοποιήθηκε στη Ζώνη Πιλοτικής Καινοτομίας Διαστημικής Τεχνολογίας Dongfeng στη βορειοδυτική Κίνα. «Το όχημα θα προχωρήσει τώρα στην προγραμματισμένη δοκιμή κάθετης συναρμολόγησης, προτού επιστρέψει στη τεχνική ζώνη για επιθεώρηση και συντήρηση, ενόψει της επικείμενης τροχιακής εκτόξευσης και της ανάκτησης του πρώτου σταδίου», ανέφερε η LandSpace σε ανάρτηση της στο Χ.

Ο Zhuque-3 μοιάζει έντονα με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Όπως και ο Falcon 9, ο Zhuque-3 χρησιμοποιεί εννέα κινητήρες στο πρώτο στάδιο στην προκειμένη περίπτωση, τους Tianque-12A, που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εσωτερικά από τη LandSpace. Οι κινητήρες Tianque-12A καίνε υγρό μεθάνιο και υγρό οξυγόνο (LOX) —σε αντίθεση με τους Merlin της SpaceX που καίνε LOX και κηροζίνη. Αξίζει να σημειωθεί πως οι νεότεροι κινητήρες Raptor της SpaceX που κινούν τον πύραυλο Super Heavy στον οποίο τοποθετείται το διαστημόπλοιο Starship της εταιρείας επίσης χρησιμοποιεί LOX και υγρό μεθάνιο.

Ο πύραυλος

Ο Zhuque-3 έχει ύψος 66 μέτρα και μπορεί να μεταφέρει περίπου 18,300 κιλά σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) χωρητικότητα παρόμοια με αυτή του Falcon 9 ο οποίος μεταφέρει έως 22,800 κιλά. Η στατική πυροδότηση της Δευτέρας ήταν το πιο πρόσφατο βήμα σε μια σειρά σημαντικών δοκιμών για τον Zhuque-3. Η LandSpace είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές εκτόξευσης και κάθετης προσγείωσης μικρού ύψους πέρυσι ενώ τον Ιούνιο πραγματοποίησε προηγούμενη στατική πυροδότηση.

Η LandSpace, που εδρεύει στο Πεκίνο και ιδρύθηκε το 2015, διαθέτει επίσης τον πύραυλο Zhuque-2.

Τον Ιούλιο του 2023 ο Zhuque-2 έγινε ο πρώτος πύραυλος με καύσιμο LOX-μεθάνιο που έφτασε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η επιτυχία εκείνη σηματοδότησε τέσσερις συνεχόμενες επιτυχημένες εκτοξεύσεις για τον Zhuque-2 αν και η τελευταία εκτόξευση τον Αύγουστο φέτος απέτυχε.

