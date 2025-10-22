Εκατοντάδες ειδικοί και προσωπικότητες διαφόρων τομέων εναντίον της τεχνητής υπερνοημοσύνης

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης είναι στην ουσία ανεξέλεγκτη και πολλές αρνητικές επιπτώσεις έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους ενώ υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για επερχόμενες ολοένα και πιο σοβαρές και επικίνδυνες καταστάσεις. Στις συνεχείς εκκλήσεις ειδικών για μια προσωρινή παύση στην ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΙ προστίθεται μια ανακοίνωση εκατοντάδων επιστημόνων και διασημοτήτων που εκφράζουν τους ίδιους φόβους.

Το Big Bang που προκάλεσε πριν από τρία χρόνια η εμφάνιση του ChatGPT στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον όπου οι εξελίξεις και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ΑΙ τρέχουν με ένα ρυθμό που δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν ούτε ο ιδιωτικός τομέας ούτε οι κρατικές δομές και δικλείδες ασφαλείας.

Περισσότεροι από 700 επιστήμονες, πολιτικές προσωπικότητες, επιχειρηματίες, διασημότητες, αλλά και ο Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ, προσωπικότητες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που ανήκουν στη δεξιά, ζήτησαν σήμερα να σταματήσουν οι εργασίες με στόχο την ανάπτυξη μιας τεχνητής νοημοσύνης ικανής να υπερβεί τις ανθρώπινες δυνατότητες ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο για την ανθρωπότητα.

«Ζητούμε να σταματήσει η ανάπτυξη μιας υπερνοημοσύνης όσο δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι αυτή θα μπορούσε να κατασκευασθεί με τρόπο ελεγχόμενο και ασφαλή και όσο δεν υπάρχει υποστήριξη για κάτι τέτοιο εκ μέρους του πληθυσμού», αναφέρεται στη σελίδα της πρωτοβουλίας που ανελήφθη από το Future of Life Institute (Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ζωής), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που προειδοποιεί τακτικά για τις επιβλαβείς συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν είναι επιστήμονες που αποκαλούνται «νονοί» ή «πατέρες» της τεχνητής νοημοσύνης όπως ο Τζέφρι Χίντον, νομπελίστας της Φυσικής το 2024, ο Στιούαρτ Ράσελ καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ή ο Γιόσουα Μπέντζιο καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης προσωπικότητες των εταιρειών τεχνολογίας όπως ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής του ομίλου Virgin, και ο Στιβ Βόζνιακ, συνιδρυτής της Apple, πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και η Σούζαν Ράις, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας επί Μπαράκ Ομπάμα, θρησκευτικοί αξιωματούχοι όπως ο Πάολο Μπενάντι σύμβουλος του Πάπα και κύριος εμπειρογνώμονας του Βατικανού για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και διασημότητες όπως ο Αμερικανός τραγουδιστής will.i.am ή ακόμα ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Η υποστήριξη από προσωπικότητες όπως ο Μπάνον αντανακλά την εν δυνάμει αυξανόμενη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη που επικρατεί μεταξύ της λαϊκιστικής δεξιάς, επισημαίνει το πρακτορείο Reuters σε μια περίοδο που πολλοί με σχέσεις με τη Σίλικον Βάλεϊ έχουν αναλάβει σημαντικούς ρόλους στη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι περισσότεροι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να αναπτύξουν τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), στάδιο κατά το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα εξισωθεί με όλες τις διανοητικές ικανότητες των ανθρώπων, αλλά και την υπερνοημοσύνη, που θα προχωρήσει πέραν των ικανοτήτων αυτών.

Για τον Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI που δημιούργησε το ChatGPT, η υπερνοημοσύνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε πέντε χρόνια, όπως είχε ο ίδιος εξηγήσει το Σεπτέμβριο σε εκδήλωση του ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer. «Λίγο ενδιαφέρει αν θα είναι σε δύο ή σε δεκαπέντε χρόνια, το να κατασκευασθεί ένα τέτοιο πράγμα είναι απαράδεκτο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαξ Τέγκμαρκ, πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής, για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προχωρούν σε εργασίες τέτοιου είδους «χωρίς να υφίσταται κάποιο κανονιστικό πλαίσιο».

«Μπορούμε να είμαστε υπέρ της δημιουργίας πιο ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα για να ιαθεί ο καρκίνος, όντας παράλληλα εναντίον της υπερνοημοσύνης» πρόσθεσε.

Η δράση αυτή απηχεί επιστολή ερευνητών και στελεχών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν από ένα μήνα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ζητούσε τη σύναψη «διεθνών συμφωνιών πάνω στις κόκκινες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη» ώστε να προληφθούν συνέπειες καταστροφικές για την ανθρωπότητα.

Naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ