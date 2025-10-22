Η OpenAI επισήμως ανταγωνιστής της Google, κυκλοφόρησε τη δική της μηχανή αναζήτησης

«Σήμερα παρουσιάζουμε το ChatGPT Atlas, μια νέα μηχανή αναζήτησης (web browser) που έχει τον ChatGPT στον πυρήνα του» αναφέρει σε ανακοίνωση της η OpenAI που εισέρχεται στην αγορά των μηχανών αναζήτησης ως ανταγωνιστής της Google η οποία και μονοπωλεί εδώ και περίπου 20 χρόνια το συγκεκριμένο τομέα γεγονός που την μετέτρεψε σε έναν από τους κολοσσούς της βιομηχανίας της τεχνολογίας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μάς προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει “χρησιμοποιώ το Διαδίκτυο”. Πέρυσι, προσθέσαμε τη λειτουργία αναζήτησης στο ChatGPT, ώστε να μπορείτε να βρίσκετε άμεσα επίκαιρες πληροφορίες από ολόκληρο το διαδίκτυο και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά μας. Όμως ο browser είναι το σημείο όπου όλες οι εργασίες, τα εργαλεία και τα συμφραζόμενά σας συνδέονται.

Ένας browser που είναι φτιαγμένος με το ChatGPT στο επίκεντρο μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν πραγματικό “υπερβοηθό” που κατανοεί τον κόσμο σας και σας βοηθά να πετυχαίνετε τους στόχους σας» αναφέρει η OPenAI.

Με το Atlas το ChatGPT συνοδεύει παντού τον χρήστη στο Διαδίκτυο βοηθώντας τον μέσα στο ίδιο παράθυρο όπου εργάζεται καταλαβαίνοντας τι προσπαθεί να κάνει και εκτελώντας εργασίες για εκείνον χωρίς να χρειάζεται να κάνει αντιγραφή, επικόλληση ή να φύγει από τη σελίδα. Η μνήμη του ChatGPT είναι ενσωματωμένη οπότε οι συνομιλίες του χρήστη μπορούν να βασίζονται σε προηγούμενες συζητήσεις και λεπτομέρειες για να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει νέες εργασίες.

«Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μου αρέσει να χρησιμοποιώ ερωτήσεις εξάσκησης και παραδείγματα από την πραγματική ζωή για να κατανοώ καλύτερα την ύλη. Παλιά έπρεπε να αλλάζω συνεχώς ανάμεσα στις διαφάνειες και το ChatGPT, βγάζοντας στιγμιότυπα οθόνης για να κάνω μια ερώτηση. Τώρα το ChatGPT καταλαβαίνει αμέσως τι βλέπω και με βοηθά να βελτιώνω τις γνώσεις μου καθώς προχωρώ» αναφέρει η Γιόγκια Κάλρα φοιτήτρια και πρώιμη χρήστρια του ChatGPT Atlas

Σύμφωνα με την εταιρεία καθώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ChatGPT το chatbot μπορεί να γίνεται ολοένα και πιο έξυπνο αλλά και πιο χρήσιμο.

Οι μνήμες του browser επιτρέπουν στο ChatGPT να θυμάται το περιεχόμενο από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και να το επαναφέρει όταν το χρειάζεστε. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις όπως: «Βρες όλες τις αγγελίες εργασίας που κοιτούσα την περασμένη εβδομάδα και δημιούργησε μια σύνοψη των τάσεων του κλάδου για να προετοιμαστώ για συνεντεύξεις.»

Οι μνήμες του browser είναι προαιρετικές και ο χρήστης όπως λέει η OpenAI ;exei πλήρη έλεγχο: μπορείτε να τις δei ή να τις αρχειοθετήσei οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις, ενώ η διαγραφή του ιστορικού περιήγησης διαγράφει και κάθε σχετική μνήμη.

Το ChatGPT μπορεί επίσης να εκτελεί εργασίες για τον χρήστη στο Atlas χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «agent mode» η οποία έχει βελτιωθεί ώστε να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αξιοποιώντας το περιεχόμενο του περιηγητή. Τώρα είναι καλύτερος στην έρευνα και ανάλυση, στην αυτοματοποίηση εργασιών και στον προγραμματισμό εκδηλώσεων ή ραντεβού όσο ο χρήστης σερφάρει στο Διαδίκτυο. Η λειτουργία agent mode στο Atlas είναι διαθέσιμη σήμερα σε προεπισκόπηση για τους χρήστες των προγραμμάτων Plus, Pro και Business.

Το ChatGPT Atlas είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως για macOS σε χρήστες των προγραμμάτων Free, Plus, Pro και Go. Διατίθεται επίσης σε beta έκδοση για Business, και —αν ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του πλάνου— και για χρήστες Enterprise και Edu. Οι εκδόσεις για Windows, iOS και Android έρχονται σύντομα.

