Τροχονόμοι τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και μειώνουν τα τροχαία στη Βρετανία (βίντεο)

Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο μήνυμα είτε για ένα τσεκάρισμα των emails όσοι μπαίνουν στον πειρασμό να κοιτάξουν το κινητό τους ενώ οδηγούν πλέον πιάνoνται επ’ αυτοφώρω. Δοκιμές στη Βρετανία ενός «έξυπνου τροχονόμου» με τεχνητή νοημοσύνη έχουν εντοπίσει χιλιάδες οδηγούς που χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους στο τιμόνι.

Σοκαριστικές εικόνες δείχνουν άνδρα να οδηγεί ένα φορτηγό 20 τόνων στον αυτοκινητόδρομο με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο παίζει με το κινητό του.

Άλλα πέντε τηλέφωνα φαίνονται συνδεδεμένα και απλωμένα κατά μήκος του ταμπλό, με τις οθόνες τους στραμμένες προς τα πάνω.

Σε άλλη φωτογραφία, ένας άνδρας πληκτρολογεί στο κινητό του και με τα δύο χέρια, ενώ ο συνοδηγός του σκύβει για να κρατήσει το τιμόνι.

Ένας άλλος οδηγός συνελήφθη να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα φορητό υπολογιστή και κινητό. Οι εικόνες καταγράφηκαν από συσκευές της εταιρείας Acusensus, μιας αυστραλιανής επιχείρησης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να “σαρώνει” το εσωτερικό των οχημάτων την ώρα που κινούνται.

Η τεχνολογία δοκιμάζεται σε 19 πόλεις και οδικά δίκτυα της Βρετανίας. Μόνο στο Μάντσεστερ, η δοκιμή εντόπισε πάνω από 3,000 παραβάσεις συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για μη χρήση ζώνης ασφαλείας μέσα σε μόλις πέντε εβδομάδες. Ο Άνταμ Πάιπ επικεφαλής τροχαίας στο Έσεξ χαρακτήρισε την τεχνολογία «εκπληκτική».

Νέα στοιχεία από τις περιοχές Ντέβον και Κορνουάλη δείχνουν ότι τα συστήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των οδηγών. Ο μέσος αριθμός ατόμων που πιάνονται να γράφουν μηνύματα στο τιμόνι έχει μειωθεί κατά 80% από το 2023, ενώ οι παραβάσεις για μη χρήση ζώνης έχουν μειωθεί κατά 83%.

Ο Άντριαν Λέισκ επικεφαλής οδικής ασφάλειας της Αστυνομίας στο Ντέβον και την Κορνουάλη δήλωσε: «Χρησιμοποιήσαμε τις κάμερες στο ίδιο σημείο του αυτοκινητοδρόμου Α38 στο Landrake τα έτη 2023, 2024 και 2025. Τα δεδομένα δείχνουν μια σταθερή και σημαντική μείωση τόσο στις παραβάσεις για ζώνες όσο και για κινητά, κάτι πολύ ενθαρρυντικό».

Πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών τηρεί τον νόμο, με λιγότερο από 1% των οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις κάμερες Acusensus να καταγράφονται να παρανομούν. «Ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτές τις παραβάσεις είναι καλά τεκμηριωμένοι. Περίπου το ένα τρίτο όλων των θανατηφόρων συγκρούσεων εθνικά αφορούν άτομο που δεν φορούσε ζώνη και η απουσία ζώνης διπλασιάζει τις πιθανότητες θανάτου σε σοβαρό ατύχημα».

Η τεχνολογία κατέγραψε ένα οδηγό φορτηγού που χρησιμοποιούσε το κινητό του στο τιμόνι ενώ πέντε άλλα κινητά αναπαύονταν στο ταμπλό. Άλλος οδηγός φωτογραφήθηκε να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα laptop και κινητό ενώ οδηγούσε. Η χρήση κινητού στο τιμόνι αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος καθώς αποσπά την προσοχή και μειώνει την ικανότητα αντίδρασης.

Η τεχνολογία λειτουργεί καταγράφοντας αυτόματα καθαρές εικόνες των οχημάτων που περνούν, χρησιμοποιώντας πολλαπλές κάμερες, υπέρυθρο φλας και σύστημα φακών και φίλτρων. Στη συνέχεια λογισμικό AI αναλύει τις εικόνες και εντοπίζει πιθανές παραβάσεις όπως η χρήση κινητού στο τιμόνι. Τα κομμένα στιγμιότυπα με πιθανές παραβάσεις αποστέλλονται σε ανθρώπινο έλεγχο και εφόσον επιβεβαιωθεί η παράβαση διαβιβάζονται στην αστυνομία που αποφασίζει αν θα επιβάλει πρόστιμο ή θα παραπέμψει τον οδηγό σε μάθημα οδικής ασφάλειας.

Η Acusensus ιδρύθηκε από τους Αλεξάντερ Τζάνικ και Ραβίν Μιρτσαντανί οι οποίοι εμπνεύστηκαν την ιδέα μετά τον θάνατο ενός φίλου τους που χτυπήθηκε από οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ ο οποίος χρησιμοποιούσε κινητό.

