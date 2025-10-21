Το πρώτο δαχτυλίδι που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή (βίντεο)

Ερευνητές ανέπτυξαν ένα ελαφρύ ποντίκι υπολογιστή που φοριέται σαν δαχτυλίδι και λειτουργεί πάνω από έναν μήνα με μία μόνο φόρτιση. Η συσκευή που ονομάζεται picoRing ζυγίζει μόλις 5 γραμμάρια και έχει σχεδιαστεί ως ένα διακριτικό χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εναλλακτικό τα παραδοσιακά ποντίκια.

Οι εφευρέτες του το βλέπουν αρχικά ως υποψήφιο ελεγκτή για συστήματα επαυξημένης (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR) όπου η συμπαγής, hands-free λειτουργία προσφέρει πλεονέκτημα έναντι των συνηθισμένων συσκευών εισόδου. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν scroll και να αλληλεπιδρούν με εικονικά περιβάλλοντα μέσω μικρών κινήσεων του χεριού, καθιστώντας το picoRing ιδανικό για περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο εργασίας.

Επειδή το δαχτυλίδι έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα μελλοντικές εκδόσεις του θα μπορούσαν να παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό, τα επίπεδα άγχους και άλλους βιολογικούς δείκτες, δήλωσαν οι ερευνητές. Ο συνδυασμός αυτών των λειτουργιών με τον έλεγχο αλληλεπίδρασης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για «πολυλειτουργικές φορητές συσκευές».

«Αν και είναι ακόμη πρωτότυπο, το picoRing θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Φυσικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η φορητή τεχνολογία μεγάλης διάρκειας θα γίνει πιο συνηθισμένη, αλλά παράλληλα προσφέρει έναν νέο, διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με την επαυξημένη πραγματικότητα. Είναι πιο διακριτικό, ιδανικό για δημόσιους χώρους, πιο πρακτικό λόγω του μικρού του μεγέθους και μπορεί να εξελιχθεί σε πλατφόρμα για αισθητήρες υγείας ή άλλες καινοτομίες» δήλωσε ο Ρίο Τακαχάσι, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Τόκιο.

Η εξέλιξη

Το ταπεινό ποντίκι υπολογιστή υπάρχει εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, και παρότι ο σχεδιασμός του έχει εξελιχθεί οι προσπάθειες ριζικής ανανέωσής του δεν είχαν επιτυχία. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η βολική μορφή και η μακρόχρονη διάρκεια μπαταρίας του picoRing θα το βοηθήσουν να ξεχωρίσει, ειδικά τώρα που τα «έξυπνα δαχτυλίδια» αρχίζουν να αποκτούν δημοτικότητα.

«Τα αποκαλούμενα «smart rings» υποφέρουν από μικρή διάρκεια ζωής επειδή οι μικρές τους μπαταρίες (50–60 mWh) δυσκολεύονται να τροφοδοτήσουν τα απαραίτητα εξαρτήματα επικοινωνίας. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, έπρεπε το picoRing να χρησιμοποιεί εκατοντάδες φορές λιγότερη ενέργεια, γύρω στα 30–500 μικροβάτ» εξηγεί ο Τακαχάσι.

Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας οφείλεται σε ένα μοναδικό σύστημα ενέργειας που ονομάζεται ημι-παθητική επαγωγική τηλεμετρία (semi-PIT), το οποίο συνδέει το δαχτυλίδι με ένα βραχιολάκι που λειτουργεί ως ενδιάμεσος πομπός μεταξύ του δαχτυλιδιού και της συσκευής που ελέγχει.

Το σύστημα αυτό βασίζεται σε πηνίο σύρματος παρόμοιο με εκείνα των ασύρματων φορτιστών, αλλά με μικρούς πυκνωτές κατά μήκος του. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει τα μαγνητικά πεδία που μεταφέρουν τα σήματα μεταξύ του δαχτυλιδιού και του βραχιολιού, επεκτείνοντας την εμβέλεια χωρίς εξωτερικό ενισχυτή.

Έτσι, το picoRing χρησιμοποιεί πολύ ασθενέστερα και οικονομικότερα εξαρτήματα από άλλες ασύρματες συσκευές. Οι ερευνητές απέκλεισαν τεχνολογίες όπως Bluetooth και NFC, επειδή η πρώτη καταναλώνει υπερβολική ενέργεια για τόσο μικρή συσκευή, ενώ η δεύτερη λειτουργεί μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Όπως συμβαίνει με πολλά πρωτότυπα, το picoRing έχει πρακτικούς περιορισμούς: είναι κάπως ογκώδες, επηρεάζεται από παρεμβολές και προς το παρόν υποστηρίζει μόνο βασικές λειτουργίες, όπως scroll και click. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μελλοντικές βελτιώσεις θα μπορούσαν να το κάνουν μικρότερο, πιο ευαίσθητο και ευκολότερο στη χρήση στην καθημερινότητα. Ωστόσο, είναι απίθανο να αντικαταστήσει τα συμβατικά ποντίκια για εντατική εργασία γραφείου.

«Για τυπικές εργασίες γραφείου, όπως λογιστικά φύλλα ή εκτεταμένη επεξεργασία, ένα κανονικό ποντίκι παραμένει πιο άνετο. Αλλά καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το picoRing θα μπορούσε να γίνει μια ελαφριά εναλλακτική λύση για κινητή ή περιστασιακή χρήση» εξηγεί ο Τακαχάσι.

Naftemporiki.gr