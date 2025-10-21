Τι μας έμαθε το παγκόσμιο διαδικτυακό μπλακ άουτ από τη μονάδα cloud της Amazon

Ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξάρτηση του παγκόσμιου Διαδικτύου από έναν μικρό αριθμό εταιρειών, μετά από τη βλάβη στις υπηρεσίες cloud της Amazon που προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών και ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των επηρεασμένων πλατφορμών ήταν το Snapchat, το Roblox, το Signal και το Duolingo, καθώς και αρκετές υπηρεσίες της ίδιας της Amazon όπως ο κύριος ιστότοπος λιανικής και η εταιρεία Ring που κατασκευάζει «έξυπνα» κουδούνια σε εισόδους κατοικιών.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector που παρακολουθεί τις διαδικτυακές διακοπές, πάνω από 2,000 εταιρείες παγκοσμίως επηρεάστηκαν με 8,1 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων από χρήστες ανάμεσα τους 1,9 εκατ. στις ΗΠΑ, 1 εκατ. στη Βρετανία και 418,000 στην Αυστραλία. Αν και πολλές υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες ορισμένες αντιμετώπισαν παρατεταμένα προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας η Amazon ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες cloud είχαν «επιστρέψει σε κανονική λειτουργία».

Όπως αναφέρει ο Guardian στη Βρετανία επηρεάστηκαν οι τράπεζες Lloyds, Halifax και Bank of Scotland καθώς και ο ιστότοπος της φορολογικής υπηρεσίας HMRC ενώ οι χρήστες της Ring διαμαρτύρονταν ότι τα κουδούνια τους δεν λειτουργούσαν. Μεταξύ των άλλων πλατφορμών που παρουσίασαν προβλήματα παγκοσμίως ήταν τα Wordle, Coinbase, Slack, Pokémon Go, Epic Games, PlayStation Network και Peloton.

Η Amazon απέδωσε το πρόβλημα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στην περιοχή US-East-1, όπου διαθέτει αρκετά κέντρα δεδομένων. Το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα εσωτερικό υποσύστημα που παρακολουθεί τους load balancers (μηχανισμοί που εμποδίζουν την υπερφόρτωση των διακομιστών) και όχι από κυβερνοεπίθεση σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι επισημάνσεις

Ο καθηγητής Στίβεν Μέρντοχ του University College London δήλωσε ότι «το περιστατικό φαίνεται να προκλήθηκε από εσωτερικό λάθος στην AWS και όχι από κακόβουλη ενέργεια». Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους της υπερσυγκέντρωσης ισχύος στο Διαδίκτυο καθώς η Amazon, η Microsoft και η Google ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς cloud.

Η Δρ. Κορίν Καθ-Σπεθ της οργάνωσης Article 19 δήλωσε: «Χρειαζόμαστε επειγόντως μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο cloud computing. Η υποδομή που στηρίζει τον δημοκρατικό διάλογο, τη δημοσιογραφία και τις ασφαλείς επικοινωνίες δεν μπορεί να εξαρτάται από μερικές εταιρείες».

Η Κόρι Κράιντερ διευθύντρια του Future of Technology Institute πρόσθεσε: «Η Βρετανία δεν μπορεί να αφήνει τις κρίσιμες υποδομές του στο έλεος των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Με τη διακοπή της Amazon Web Services είδαμε τα φώτα να σβήνουν σε ολόκληρη τη σύγχρονη οικονομία από τις τράπεζες μέχρι τις επικοινωνίες».

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Amazon σχετικά με τη διακοπή, ενώ η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να εξηγήσει γιατί η Amazon δεν έχει ακόμη χαρακτηριστεί «κρίσιμος τρίτος πάροχος» για τον χρηματοπιστωτικό τομέα μια απόφαση που θα την υπήγαγε σε αυστηρότερη εποπτεία.

Η πρόεδρος της επιτροπής Μεγκ Χίλιερ επισήμανε ότι η ίδια η Amazon είχε διαβεβαιώσει την επιτροπή πως οι υπηρεσίες της «προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα προστασίας» για την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών πελατών της διαβεβαίωση που όπως δείχνει το περιστατικό δοκιμάστηκε στην πράξη.

