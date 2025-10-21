Η NASA αναζητά νέους συνεργάτες για την επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη εξαιτίας καθυστερήσεων της SpaceX

Μια από τις αιτίες της καθυστέρησης πραγματοποίησης μια επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη από τις ΗΠΑ είναι σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των δοκιμών του σκάφους που θα μεταφέρει τους αμερικανικούς αστροναύτες στο φεγγάρι από την SpaceX, τη διαστημική εταιρεία του Ελον Μασκ, η οποία είχε συνάψει τη σχετική συμφωνία με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία με την NASA να ανακοινώνει ότι ξεκινά εκ εκ νέου τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τις αποστολές της στη Σελήνη.

«Θα δούμε μια διαστημική κούρσα, υπό την έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των αμερικανικών επιχειρήσεων για το ποια θα μπορέσει να μας επαναφέρει πρώτη στη Σελήνη» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι που εκτελεί χρέη προσωρινού διοικητή της NASA. «Πιστεύω ότι στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν εταιρείες όπως η Blue Origin και ενδεχομένως και άλλες.«Λατρεύω τη SpaceX. Είναι μια απίστευτη εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καθυστερήσει και ανταγωνιζόμαστε την Κίνα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η Blue Origin είναι η διαστημική εταιρεία του ιδρυτή της Amazon, του Τζεφ Μπέζος που ανταγωνίζεται την SpaceX σε πολλά πεδία. Προς το παρόν έχει αναλάβει την πέμπτη αποστολή του φιλόδοξου προγράμματος Artemis. Η Space X έχει αναλάβει την τρίτη αποστολή του προγράμματος που είναι και αυτή που θα οδηγήσει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης μετά από μισό αιώνα. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει η NASA το συντομότερο δυνατόν στη Σελήνη και να πάει επίσης και στον Άρη.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Ντάφι η εταιρεία Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει σχέδια για μια σεληνάκατο που θα μπορούσε να καλύψει την ανάγκη της NASA για μια εναλλακτική λύση απέναντι στο Starship της SpaceX.

«Ο πρόεδρος και εγώ θέλουμε να επιστρέψουμε στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της θητείας του» που λήγει τον Ιανουάριο του 2029», εξήγησε ο Ντάφι. Και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την Κίνα που εκτιμά ότι το αργότερο μέχρι το 2030 θα μπορέσει να στείλει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της.

Οι πιέσεις στη NASA εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες, αφού επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Χρειαζόμαστε οι καλύτερες εταιρείες να προχωρήσουν με ρυθμό που θα μας φέρει πρώτους στη Σελήνη. Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία είναι τα κλειδιά της διαστημικής κυριαρχίας μας» σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ο Σον Ντάφι.

Πολλές αναποδιές καθυστέρησαν την επανδρωμένη αποστολή Artemis 2, με την οποία θα πάνε αστροναύτες στη Σελήνη, αλλά δεν θα προσσεληνωθούν. Αφού αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη, τώρα η εκτόξευση προβλέπεται να γίνει στις αρχές του 2026, το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη NASA. Το πλήρωμα, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτες, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι μετά από μισό αιώνα που θα κάνουν μια περιστροφή γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Η αποστολή Artemis 3 που προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στην επιφάνεια της Σελήνης είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τα μέσα του 2027. Η SpaceX πραγματοποιεί συνεχείς δοκιμαστικές εκτοξεύσεις του διαστημικού σκάφους Starship το οποίο θα χρησιμοποιήσει για τις επανδρωμένες αποστολές σε Σελήνη και Άρη αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί μια σειρά απόλυτα πετυχημένων δοκιμαστικών πτήσεων ώστε στο σκάφος να πάρει το πράσινο φως για να υποδεχτεί πλήρωμα.

Naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ