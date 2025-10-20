Το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο θα αναζητήσει μια νέα Γη στο Σύμπαν (βίντεο)

Το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο παρατήρησης του βαθέως Διαστήματος πρόκειται να αναζητήσουν άστρων που θα μπορούσαν να φιλοξενούν κατοικήσιμους εξωπλανήτες.

Το τηλεσκόπιο Mauve που αναπτύχθηκε από τη νεοφυή εταιρεία Blue Skies Space με έδρα το Λονδίνο έχει μέγεθος μικρής βαλίτσας και φέρει έναν τροποποιημένο υπεριώδη φασματογράφο εμπορικής παραγωγής για την παρακολούθηση άστρων. Αποτελεί ένα από τα φορτία που θα εκτοξευτούν στην επερχόμενη αποστολή Transporter-15 της SpaceX με αρχικό προγραμματισμό εκτόξευσης το Νοέμβριο.

Όπως ο Ήλιος και άλλα άστρα στο Σύμπαν παράγουν ξαφνικές εκπομπές ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας από σκοτεινές, μαγνητικά πυκνές περιοχές που ονομάζονται ηλιακές κηλίδες. Κάθε ξέσπασμα στέλνει κύματα ενεργειακών σωματιδίων στο περιβάλλον του άστρου. Όταν ένα τέτοιο κύμα φτάσει στη Γη η ακτινοβολία που αποτελείται από ακτίνες Χ και υπεριώδες φως υψηλής ενέργειας επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες και προκαλεί διακοπές ενώ διαταράσσει την ιονόσφαιρα την ηλεκτρικά φορτισμένη στιβάδα της ατμόσφαιρας πάνω από τα 30 χλμ.. Αυτό επηρεάζει την ακρίβεια σημάτων πλοήγησης από δορυφόρους όπως το GPS.

Ωστόσο ο Ήλιος δεν είναι πολύ δραστήριο άστρο. Έρευνες δείχνουν ότι πολλά άστρα της ίδιας ηλικίας είναι πολύ πιο ασταθή με εκρήξεις ακτινοβολίας τόσο ισχυρές και συχνές που καίνε κυριολεκτικά οποιοδήποτε σώμα στην περιοχή τους εμποδίζοντας την εμφάνιση ζωής. Παρακολουθώντας εκατοντάδες άστρα το Mauve θα βοηθήσει τους αστρονόμους να εντοπίσουν εκείνα που είναι πιο πιθανό να φιλοξενούν κατοικήσιμους πλανήτες.

«Το Mauve θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των άστρων όταν εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Θα μας βοηθήσει επίσης να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα άστρα στους γειτονικούς πλανήτες και να ξεχωρίσουμε ποια άστρα είναι επιβλαβή για τη ζωή και ποια είναι πιο φιλικά» αναφέρει ο Μαρσέλ Τεσενγί ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Blue Skies Space.

Η τελευταία αποστολή για την παρατήρηση υπεριώδους φωτός από άστρα (International Ultraviolet Explorer) ολοκληρώθηκε το 1996. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μπορεί να κάνει παρόμοιες μετρήσεις αλλά ο διαθέσιμος χρόνος παρατήρησης είναι περιορισμένος ενώ εκατοντάδες επιστημονικές ομάδες παγκοσμίως ανταγωνίζονται για να τον αποκτήσουν.

Με τον Mauve η Blue Skies Space καλύπτει την αυξανόμενη ζήτηση για παρατηρήσεις ασταθών άστρων με έναν μικρό, χαμηλού κόστους τηλεσκόπιο και θα πουλά τα δεδομένα σε επιστήμονες μέσω ετήσιας συνδρομής. Το Mauve θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε ύψος 500 χιλιομέτρων για τουλάχιστον τρία χρόνια. Εάν η αποστολή είναι επιτυχής, η εταιρεία σκοπεύει να προσθέσει περισσότερους δορυφόρους στο μέλλον, με την ιδέα ενός ισχυρότερου παρατηρητή υπεριώδους ακτινοβολίας, του Mauve+.

Ο Τεσενγί εξηγεί το επιχειρηματικό μοντέλο: «Χρηματοδοτούμε τους δορυφόρους εκ των προτέρων, τους στέλνουμε στο διάστημα, και μόλις ξεκινήσει η λειτουργία τους, παρέχουμε δεδομένα στους χρήστες. Με την επιτυχία της αποστολής, αν υπάρχει πλεόνασμα, το επανεπενδύουμε στους επόμενους δορυφόρους».

Naftemporiki.gr