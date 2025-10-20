Η Anthropic ανταγωνίζεται πλέον την OpenAI και στον στίβο της πολιτικής

Από τις πολλές νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια στη βιομηχανία της τεχνολογίας εκείνη που αναδεικνύεται στη βασική ανταγωνίστρια της OpenAI (ChatGPT) η οποία στηρίζεται από κολοσσούς όπως η Microsoft και η Nvidia είναι η εταιρεία Anthropic.

Σήμερα, οι δύο εταιρείες είναι οι πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες AI στις ΗΠΑ: η OpenAI αποτιμάται στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Anthropic στα 183 δισεκατομμύρια. Η OpenAI κυριαρχεί στην καταναλωτική αγορά με τα ChatGPT και Sora ενώ τα Claude models της Anthropic είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται όμως ο ανταγωνισμός των δύο εταιρειών ξεφεύγει από τα όρια της τεχνολογίας και εισέρχεται σε αυτή της πολιτικής.

Ο επιχειρηματίας και επενδυτής Ντέιβιντ Σακς που ανέλαβε τον ρόλο του «Τσάρου τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων του Ντόναλντ Τραμπ» επιτέθηκε δημόσια στην Anthropic κατηγορώντας την ότι υποστηρίζει «το όραμα της Αριστεράς για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης». Μετά τη δημοσίευση άρθρου του Τζακ Κλαρκ, συνιδρυτή της Anthropic και επικεφαλής πολιτικής της εταιρείας, με τίτλο «Technological Optimism and Appropriate Fear» (Τεχνολογική Αισιοδοξία και Κατάλληλος Φόβος) ο Σακς εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της εταιρείας στην πλατφόρμα X.

«Η Anthropic εφαρμόζει μια περίτεχνη στρατηγική ρυθμιστικής αιχμαλωσίας, βασισμένη στον εκφοβισμό μέσω φόβου» ανέφερε ο Σακς. Το άρθρο του Κλαρκ περιγράφει τη διττή στάση απέναντι στην τεχνολογία. Από τη μία την αισιοδοξία για την πρόοδο και τις δυνατότητές της και από την άλλη τον φόβο ή τη σύνεση που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που μπορεί να επιφέρει ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο προσεγγίσεις

Η OpenAI έχει αναδειχθεί ως στενός συνεργάτης του Λευκού Οίκου από την αρχή της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Στις 21 Ιανουαρίου μία ημέρα μετά την ορκωμοσία ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη δημιουργία της Stargate, μιας κοινοπραξίας της OpenAI, της Oracle και της Softbank για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στις υποδομές AI στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το CNBC η κριτική του Σακς αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της Anthropic και τον λόγο ύπαρξής της. Τα αδέλφια Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι αποχώρησαν από την OpenAI στα τέλη του 2020 και ίδρυσαν την Anthropic με αποστολή τη δημιουργία πιο ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI που είχε ξεκινήσει το 2015 ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο, είχε ήδη στραφεί ραγδαία προς την εμπορική αξιοποίηση με τη σημαντική χρηματοδότηση της Microsoft.

Όταν πρόκειται για ρυθμίσεις και κανονισμούς οι δύο εταιρείες έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Η OpenAI πιέζει για λιγότερους περιορισμούς ενώ η Anthropic έχει αντιταχθεί σε προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τα μέτρα προστασίας. Η Anthropic έχει αντισταθεί επανειλημμένα στις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να εμποδίσει τις πολιτείες να θεσπίζουν δικούς τους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη ιδιαίτερα σε μια πρόταση που υποστήριζε ο Τραμπ και θα απαγόρευε την πολιτειακή ρύθμιση για 10 χρόνια.

Η πρόταση αυτή γνωστή ως μέρος του σχεδίου «Big Beautiful Bill» τελικά εγκαταλείφθηκε. Αργότερα η Anthropic υποστήριξε το νομοσχέδιο SB 53 της Καλιφόρνια το οποίο απαιτεί διαφάνεια και γνωστοποιήσεις ασφαλείας από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ουσιαστικά το αντίθετο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Η εταιρεία έγραψε σε ανάρτησή της στις 8 Σεπτεμβρίου:

«Οι απαιτήσεις διαφάνειας του SB 53 θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής. Χωρίς αυτές, τα εργαστήρια που αναπτύσσουν όλο και πιο ισχυρά μοντέλα θα μπορούσαν να έχουν ισχυρό κίνητρο να μειώσουν τα δικά τους προγράμματα ασφάλειας και διαφάνειας, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικά.»

Naftemporiki.gr