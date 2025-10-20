H Space X εκτόξευσε το δορυφόρο αριθμός δέκα χιλιάδες του σμήνους Starlink

Η Space X εκτόξευσε την Κυριακή έναν πύραυλο που μετέφερε στο Διάστημα μερικούς ακόμη δορυφόρους που θα προστεθούν στο σμήνος Starlink. Με την προσθήκη αυτών των νέων δορυφόρων ο αριθμός τους στο σμήνος έφτασε τις δέκα χιλιάδες. Η διαστημική εταιρεία του Ελον Μασκ στοχεύει σε ένα στόλο που θα αποτελείται από 40 χιλιάδες δορυφόρους οι οποίοι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα έχουν πολλές αρνητικές παρενέργειες.

Η ιδέα της δημιουργίας δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών στόλων χαιρετίστηκε αρχικά ως μια εξέλιξη που θα προσφέρει γρήγορες, ποιοτικές συνδέσεις με το Διαδίκτυο ξεπερνώντας τα εμπόδια και αδυναμίες των επίγειων συνδέσεων. Ο πρώτος που είδε μέλλον σε αυτή την ιδέα ήταν ο Έλον Μασκ και μέσω της Space X δημιούργησε το στόλο Starlink με τους δύο πρώτους δορυφόρους που ονομάστηκαν TitTin A και TitTin B να εκτοξεύονται το 2018.

Ο στόλος παρέχει ποιοτική σύνδεση με το Διαδίκτυο είτε σε γεωγραφικές περιοχές είτε σε χώρους (π.χ. αυτοκίνητα) που δεν διαθέτουν τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Ο Μασκ διέθεσε το Starlink και στον ουκρανικό στρατό για να ξεπεράσει τα τηλεπικοινωνιακά σαμποτάζ του ρωσικού στρατού αλλά κατηγορήθηκε από τους Ουκρανούς ότι ο Μασκ τους έδινε επιλεκτικά τη δορυφορική βοήθεια που χρειάζονταν με αποτέλεσμα μην μπορούν να οργανώσουν σωστά τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και στην ουσία να προσφέρει χείρα βοηθείας έτσι στη Ρωσία.

Παράλληλα καθώς ο στόλος μεγάλωνε η επιστημονική κοινότητα άρχισε να διατυπώνει τις ενστάσεις της. Αρχικά αντέδρασαν οι αστρονόμοι αναφέροντας ότι ο στόλος «τυφλώνει» τα επίγεια τηλεσκόπια και γενικότερα εμποδίζει την παρατήρηση του Διαστήματος.

Στη συνέχεια επιστήμονες διατύπωσαν την άποψη ότι δορυφορικοί στόλοι όπως το Starlink θα μπορούσαν να διαταράξουν τη μαγνητόσφαιρα της Γης αφήνοντας εκτεθειμένη τον πλανήτη και τη ζωή πάνω σε αυτόν στη βλαβερή ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία.

Πριν από λίγες μέρες διακεκριμένος αστροφυσικός της NASA εξέφρασε φόβους σχετικά με τους δορυφόρους Starlink που επαναεισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ρυθμό ενός ή δύο την ημέρα καθώς και για τον κίνδυνο που αναπτύσσεται όσο ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς ενώ παράλληλα και άλλες εταιρείες δημιουργούν παρόμοιους δορυφορικούς στόλους. Αν η στρατόσφαιρα και ειδικά το στρώμα του όζοντος υποστεί ζημιά τότε περισσότερη υπεριώδης ακτινοβολία θα φτάνει στην επιφάνεια της Γης οδηγώντας σε αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του δέρματος, καταρράκτη και βλαβών στα μάτια των ανθρώπων.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο ακόμη πρότζεκτ μεγάλων δορυφορικών στόλων εν εξελίξει το ένα εκ των οποίων ανήκει στην Amazon και το άλλο στην εταιρεία OneWeb ενώ και η κινεζική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτύξει ένα τέτοιο στόλο.

Εκτός των άλλων η μεγάλη αύξηση του αριθμού των δορυφόρων συνεπάγεται αυτόματα και την αύξηση του αριθμού των διαστημικών σκουπιδιών που περιβάλλουν τη Γη και αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα απειλώντας την ανθρωπότητα ακόμη και με εγκλωβισμό της στον πλανήτη αφού θα δημιουργηθεί σύντομα μια αδιαπέραστη επικίνδυνη χωματερή γύρω από τον πλανήτη.

Naftemporiki.gr