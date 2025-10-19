Ηλεκτρικό ιπτάμενο ταξί χωρίς πιλότο με αυτονομία 200 χλμ. με μια φόρτιση (βίντεο)

Μια εταιρεία τεχνολογίας που κατασκευάζει αυτόνομα ιπτάμενα ταξί παρουσίασε ένα νέο μοντέλο μεγάλης εμβέλειας το οποίο μπορεί να πετάξει 200 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Η κινεζική εταιρεία EHang εργάζεται πάνω σε μια σειρά από ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL).

Το νεότερο μοντέλο της, το VT35, αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο άλμα στην απόδοση και την αυτονομία. Το διθέσιο χωρίς πιλότο σκάφος διαθέτει οκτώ έλικες ανύψωσης που του επιτρέπουν να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να πετάξει ή να προσγειωθεί σχεδόν οπουδήποτε χωρίς να χρειάζεται διάδρομο.

«Με την αυτόνομη πτήση, την αποδοτικότητα σημείου-σε-σημείο και την οικολογική ηλεκτροκίνηση το VT35 αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος χαμηλού υψομέτρου αερομεταφορών από τις αστικές μέχρι τις διαπεριφερειακές διαδρομές. Μετά από εκτενείς δοκιμές σχεδίασης και έρευνας, το VT35 ολοκλήρωσε επιτυχώς την πτητική δοκιμή μετάβασης, επιτυγχάνοντας ένα κρίσιμο τεχνικό ορόσημο» αναφέρει η εταιρεία.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της EHang, Χουαζχί Χου δήλωσε:

«Ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία eVTOL χωρίς πιλότο, η EHang βελτιστοποιεί συνεχώς την απόδοση των αεροσκαφών και επεκτείνει τις εφαρμογές τους, ώστε να προσφέρει στο κοινό ασφαλέστερες, εξυπνότερες και πιο προσιτές λύσεις αερομεταφοράς χαμηλού υψομέτρου — για ένα πιο πράσινο και κοινό μέλλον στην παγκόσμια πολιτική αεροπορία.»

Η εταιρεία εργάζεται επίσης για να δημιουργήσει «κύκλους αερομετακίνησης μίας ώρας» στις μεγαλύτερες περιοχές της Κίνας, όπως η περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, το Δέλτα του Περλ Ρίβερ, και η περιοχή Πεκίνου–Τιαντζίν–Χεμπέι, συνδέοντας μεγάλες πόλεις και νησιωτικά συμπλέγματα.

Η EHang ανακοίνωσε ότι η τιμή του VT35 στην στάνταρ έκδοση θα είναι περίπου 800 χιλιάδες ευρώ αν και η ημερομηνία της κυκλοφορίας του σκάφους δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Naftemporiki.gr