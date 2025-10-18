Πρεμιέρα για τη Φόρμουλα Ένα των αιθέρων (βίντεο)

Ακούγεται σαν σκηνή βγαλμένη κατευθείαν από την πιο πρόσφατη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όμως, οι αγώνες ιπτάμενων αυτοκινήτων είναι πλέον πραγματικότητα, καθώς πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός του είδους του, που χαρακτηρίζεται ως η «Formula 1 των αιθέρων». Εντυπωσιακά πλάνα δείχνουν τέσσερα ιπτάμενα οχήματα να αγωνίζονται σώμα με σώμα σε μια εναέρια πίστα με στροφές, στο πλαίσιο των «Jetson Air Games».

Κάθε πιλότος οδηγούσε ένα Jetson One, ένα προσωπικό ηλεκτρικό αεροσκάφος με τελική ταχύτητα 102 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 32 χιλιόμετρα. Σε βίντεο από τον αγώνα τα οχήματα απογειώνονται από τη γραμμή εκκίνησης και στη συνέχεια εισέρχονται στην πίστα με ορμ, εκτελώντας κλειστές στροφές και επικίνδυνες προσπεράσεις.

Η Jetson ανέφερε ότι αυτός ο πρώτος αγώνας ήταν απλώς μια δοκιμή ιδέας (proof of concept), για να δει πώς θα μπορούσε να μοιάζει στο μέλλον μια ανταγωνιστική μορφή αγώνων με τα φουτουριστικά της ιπτάμενα οχήματα. Ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θαυμαστές ζητούν ήδη περισσότερα: «Ναι! Αυτό είναι που μας είχαν υποσχεθεί από τη δεκαετία του ’80. Θέλουμε κι άλλους αγώνες!» έγραψε ενθουσιασμένα ένας χρήστης. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο UP.Summit στο Τέξας, όπου η Jetson παρουσίασε τις δυνατότητες του ιπτάμενου οχήματος της. Εκτός από τον πρώτο αγώνα οι πιλότοι συμμετείχαν και στην πρώτη πτήση σχηματισμού τεσσάρων οχημάτων.

Ο Τόμαζ Πατάν συνιδρυτής της Jetson και ένας από τους πιλότους του αγώνα δήλωσε: «Η ενέργεια από το πλήθος ήταν απίστευτη. Ήταν μια περήφανη στιγμή για την ομάδα μας και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Jetson είναι έτοιμη να ηγηθεί του επόμενου κεφαλαίου της αεροπορίας». Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το πότε ή πού θα διεξαχθεί ο επόμενος αγώνας ούτε έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα σχέδιά της σχετικά με τα Jetson Air Games. Ωστόσο οι οπαδοί έχουν ήδη αρχίσει να απαιτούν περισσότερους αγώνες.

Naftemporiki.gr