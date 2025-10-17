Η Toyota θα ρίξει στην αγορά τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες στερεάς κατάστασης (βίντεο)

Μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο ανακοίνωσε σχέδια για μαζική παραγωγή ενός νέου τύπου μπαταρίας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παρέχει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία στο όχημα και θα φορτίζονται πολύ πιο γρήγορα από ότι συμβαίνει με τις σημερινές τεχνολογίες στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Toyota και η ιαπωνική εταιρεία Sumitomo Metal Mining ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας για τη μαζική παραγωγή υλικών καθόδου για μπαταρίες στερεάς κατάστασης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θέλει η Toyota να ρίξει στην αγορά το 2027 ή το αργότερο το 2028.

Οι δύο εταιρείες «στοχεύουν να επιτύχουν την πρώτη πρακτική εφαρμογή παγκοσμίως μπαταριών στερεάς κατάστασης» σε ηλεκτρικά οχήματα αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μια τυπική μπαταρία ιόντων λιθίου όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ηλεκτροκίνηση διαθέτει υγρό ηλεκτρολύτη ανάμεσα σε δύο στερεά ηλεκτρόδια. Η νέα μπαταρία στερεάς κατάστασης θα αντικαταστήσει αυτόν τον υγρό ηλεκτρολύτη με ένα τρίτο στερεό υλικό. Οι δύο εταιρείες κάνουν λόγο για αυτονομία 1,600 χλμ. με μια φόρτιση κατά πολύ μεγαλύτερη από την σημερινή αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Επειδή ο υγρός ηλεκτρολύτης στις μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι εύφλεκτος, η μετάβαση σε στερεό ηλεκτρολύτη μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπλέον οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία με ίδιο μέγεθος μπαταρίας.

Η Toyota και η Sumitomo Metal Mining συνεργάζονται στην έρευνα υλικών για μπαταρίες στερεάς κατάστασης από το 2021. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ανέπτυξαν ένα «υψηλής ανθεκτικότητας υλικό καθόδου», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα ηλεκτρόδια στις νέες μπαταρίες. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη σύνθεση του νέου υλικού.

Η Sumitomo Metal Mining σκοπεύει να προμηθεύει αυτό το υλικό στους κατασκευαστές από το 2028, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.

«Θα δώσουμε προτεραιότητα στην προμήθεια προς την Toyota και στη συνέχεια θα ανταποκριθούμε ευέλικτα στη ζήτηση της αγοράς» ανέφερε.

Εκτός από την Toyota, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Honda, η Nissan, η BMW και η Volkswagen αναπτύσσουν επίσης δικές τους μπαταρίες στερεάς κατάστασης είτε μόνες τους είτε μέσω συνεργασιών. Πολλές από αυτές σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν ηλεκτρικά οχήματα με αυτή την τεχνολογία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Honda έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα αρχίσει την παραγωγή μπαταριών στερεάς κατάστασης για ηλεκτρικά οχήματα που θα μπορούν να προσφέρουν αυτονομία 1,000 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση έως το 2030. Η ProLogium, εταιρεία κατασκευής κεραμικών μπαταριών παρουσίασε επίσης πέρυσι μια μπαταρία στερεάς κατάστασης που μπορεί να φορτιστεί από 5% έως 60% μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

