Ανακαλύφθηκαν πανάρχαιοι δεινόσαυροι που φωτίζουν την εμφάνιση και εξέλιξη τους στη Γη

Δύο εντυπωσιακές ανακαλύψεις άγνωστων ειδών δεινοσαύρων έγιναν στην Αργεντινή που θεωρείται ένας από τους παλαιοντολογικούς παραδείσους του πλανήτη αφού ζούσαν εκεί δεκάδες είδη δεινοσαύρων ορισμένοι εκ των οποίων ήταν οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος που γνωρίζουμε και τώρα εντοπίζονται δύο από τους αρχαιότερους επιβεβαιώνοντας έτσι τον κεντρικό ρόλο που έπαιζε η Αργεντινή στο παγκόσμιο οικοσύστημα την επίμαχη γεωλογική περίοδο στη Γη.

Η πρώτη ανακάλυψη έγινε στην οροσειρά των Άνδεων όπου εντοπίστηκε ένας σχεδόν πλήρης σκελετός ενός νέου είδους δεινοσαύρου που έζησε πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια ενώ ανάλογης ηλικίας είναι και ο δεύτερος δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε.

Οι παλαιοντολόγοι με τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν οριοθετήσει την εμφάνιση των δεινοσαύρων στη Γη πριν από περίπου 230 εκατ. έτη άρα τα δύο είδη είναι από τα πρώτα που γνωρίζουμε και η μελέτη τους θα ρίξει φως στην ύπαρξη και εξέλιξη των δεινοσαύρων που έγιναν γρήγορα κυρίαρχοι της Γης για περίπου 170 εκατ. έτη και η βασιλεία του έληξε όταν πριν από 66 εκατ. έτη έπεσε στον πλανήτη ένας τεράστιος αστεροειδής προκαλώντας παγκόσμια καταστροφή που οδήγησε σε εξαφάνιση του 80% της ζωής.

Ο σκελετός που βρέθηκε σε υψόμετρο τριών χιλιάδων μέτρων διέθετε μακρύ λαιμό και έλαβε την ονομασία «Huayracursor jaguensis». Εντοπίστηκε από ομάδα παλαιοντολόγων του Conicet, του δημόσιου ερευνητικού ινστιτούτου της Αργεντινής και η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Το είδος αυτό έζησε στο τέλος της Τριασικής, γεωλογικής περιόδου κατά την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτοι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των θηλαστικών, διευκρίνισαν οι ερευνητές στην ανακοίνωσή τους. «Υπολογίζουμε ότι ο Huayracursor πρέπει να είναι μεταξύ 230 και 225 εκατομμυρίων ετών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους παλαιότερους δεινόσαυρους στον κόσμο», εξήγησε ο Αγκουστίν Μαρτινέλι ένας από τους ερευνητές.

Αν το είδος αυτό που ανακαλύφθηκε ανήκει σε σειρά φυτοφάγων δεινοσαύρων που περιλαμβάνει τους γιγάντιους δεινόσαυρους με τον μακρύ λαιμό, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι ένας ενήλικας θα πρέπει να είχε ύψος περίπου δύο μέτρα και βάρος περίπου 18 κιλά. Ο σκελετός που βρέθηκε αποτελείται από τμήμα του κρανίου, πλήρη σπονδυλική στήλη ως την ουρά και σχεδόν ολόκληρα μπροστινά και πίσω άκρα. Οι συντάκτες του άρθρου εκτιμούν ότι το απολίθωμα αυτό θα γίνει σημείο αναφοράς για τη μελέτη της εξέλιξης των δεινοσαύρων χάρη στο γεγονός ότι είναι σχεδόν ολόκληρο.

Ο θηρευτής

Ο δεύτερος δεινόσαυρος που εντοπίστηκε στην Αργεντινή ζούσε πριν από 231 έως 226 εκατομμύρια χρόνια, είχε μήκος περίπου 1,2 μέτρα και βάρος γύρω στα 8-9 κιλά. Έλαβε την ονομασία «Anteavis crurilongus» και ήταν ένα πρώιμο είδος θηρόποδων, που ανήκε εκτός της ομάδας Neotheropoda, αλλά παρουσίαζε εξελιγμένα χαρακτηριστικά τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικά αυτής της ομάδας. Στα θηρόποδα ανήκαν πολλοί σαρκοφάγοι δεινόσαυροι συμπεριλαμβανομένου του Τυραννόσαυρου ρεξ.

«Είναι ένας από τους αρχαιότερους και πιο πρωτόγονους δεινόσαυρους που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Η πρώιμη διαφοροποίηση των δεινοσαύρων προκάλεσε μια μεγάλη οικολογική αλλαγή στα χερσαία οικοσυστήματα, που κορυφώθηκε με τις συναθροίσεις τετράποδων όπου οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν σε αφθονία στα τέλη της Τριαδικής περιόδου, πριν από 201 εκατομμύρια χρόνια. Επομένως η μελέτη της αρχικής διαφοροποίησης των δεινοσαύρων είναι κρίσιμη για να κατανοήσουμε την εγκαθίδρυση των μεσοζωικών οικοσυστημάτων. Ωστόσο η έλλειψη συνεχών στρωματογραφικών δεδομένων από τις λίγες γεωλογικές ενότητες που διατηρούν τους αρχαιότερους γνωστούς δεινόσαυρους (233–227 εκατ. χρόνια πριν) περιορίζει την κατανόησή μας αυτής της αρχικής εξελικτικής φάσης» δήλωσε ο Δρ. Ρικάρντο Μαρτίνες από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Σαν Χουάν και οι συνεργάτες του που δημοσιεύουν την ανακάλυψη στην επιθεώρηση «Nature Ecology & Evolution».

Naftemporiki.gr