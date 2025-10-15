Το ChatGPT θα είναι σύντομα διαθέσιμο και με «ερωτική λειτουργία»

Το ChatGPT θα μπορεί σύντομα να προσφέρει στους ενήλικες χρήστες και «ερωτική λειτουργία», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χωρίς να αναφέρει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες.

Η νέα λειτουργία του chatbot της AI, πιθανότατα θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Οι χρήστες θα πρέπει να επαληθεύσουν την ηλικία τους και η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν αιτήματος, τόνισε ο Αλτμαν σε ανάρτησή του στο X.

Ο τεχνολογικός αντίπαλος του Αλτμαν, Ελον Μασκ προσφέρει σεξουαλικό περιεχόμενο, στο chatbot του, Grok εδώ και αρκετό καιρό, συμπεριλαμβανομένου ενός κινούμενου avatar. Ερωτικά chatbots είναι επίσης διαθέσιμα από μικρότερους παρόχους.

Το OpenAI περιλαμβάνει πάντως το λογισμικό Sora, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει βίντεο από προδιαγραφές κειμένου.

Το ChatGPT πυροδότησε την τρέχουσα διαφημιστική εκστρατεία AI πριν από περίπου τρία χρόνια και θεωρείται το πιο δημοφιλές chatbot με περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από το επιχειρηματικό μοντέλο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η OpenAI αλλά και το Facebook της Meta, βρίσκονται στη διαδικασία επένδυσης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων- αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα αποδώσει. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι αναζητούν τρόπους για να κερδίσουν χρήματα με τις λειτουργίες AI.

Η OpenAI θα δώσει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να επηρεάσουν πιο έντονα τον χαρακτήρα του chatbot. Τις επόμενες εβδομάδες, η εταιρεία θα κυκλοφορήσει μια έκδοση του ChatGPT που θα επιτρέπει στους χρήστες να προσδιορίζουν καλύτερα τον τόνο και την προσωπικότητα της τεχνητής νοημοσύνης.

