Το Instagram βάζει «PG-13» φίλτρα για εφήβους – Νέα μέτρα ασφαλείας από τη Meta

Το Instagram θα περιορίσει το περιεχόμενο που μπορούν να βλέπουν οι χρήστες κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιώντας φίλτρα εμπνευσμένα από το σύστημα κινηματογραφικής ταξινόμησης PG-13. Η νέα πολιτική αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της μητρικής εταιρείας Meta να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους εφήβους στο διαδίκτυο.

Βασισμένο στο σύστημα αξιολόγησης της Motion Picture Association, το μοντέλο θα περιορίζει αναρτήσεις με έντονη γλώσσα, επικίνδυνα κόλπα, αναφορές σε ναρκωτικά ή άλλα ώριμα θέματα. Οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν και για τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Απαντώντας σε αγωγές και επικρίσεις για την ασφάλεια των νέων

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά από κύμα αγωγών και επικρίσεων οργανώσεων που κατηγορούν τη Meta ότι απέτυχε να προστατεύσει τους νέους χρήστες από επιβλαβές περιεχόμενο και ότι παραπλάνησε το κοινό για τις ψυχολογικές επιπτώσεις των πλατφορμών της.

Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά από τα εργαλεία ασφαλείας που ισχυρίζεται πως διαθέτει η εταιρεία δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν αφαιρεθεί. Παράλληλα, το Reuters αποκάλυψε ότι τα chatbots της Meta είχαν επιδείξει προκλητική συμπεριφορά, συμμετέχοντας ακόμη και σε «ρομαντικές ή αισθησιακές» συνομιλίες με χρήστες.

Αυτόματες ρυθμίσεις PG-13 και γονικός έλεγχος

Σύμφωνα με τη Meta, όλοι οι έφηβοι λογαριασμοί θα ενταχθούν αυτόματα στη ρύθμιση PG-13, ενώ οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν αυστηρότερα φίλτρα περιεχομένου ή όρια χρήσης μέσω της επιλογής “limited content setting”. Οι ανήλικοι χρήστες θα εμποδίζονται επίσης από το να αλληλεπιδρούν με λογαριασμούς που δημοσιεύουν ακατάλληλο περιεχόμενο.

«Ελπίζουμε αυτή η ενημέρωση να καθησυχάσει τους γονείς», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της. «Γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι μπορεί να προσπαθήσουν να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς, γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία πρόβλεψης ηλικίας ώστε να προστατεύουμε ανήλικους ακόμη και αν δηλώνουν πως είναι ενήλικες».

Νέα μέτρα ασφαλείας και παγκόσμια εφαρμογή

Η Meta είχε ήδη λάβει μέτρα τον Αύγουστο, εκπαιδεύοντας τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της να αποφεύγουν “φλερτ” συνομιλίες ή συζητήσεις για αυτοτραυματισμό με ανήλικους. Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρησης του 2024, που έφερε ενισχυμένα εργαλεία ιδιωτικότητας και γονικού ελέγχου στο Instagram.

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αρχικά σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά, με πλήρη κυκλοφορία έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει νέα μέτρα προστασίας και για τους εφήβους χρήστες του Facebook.

Αυστηρότερος έλεγχος στα social media και στα chatbots

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι Meta, ByteDance (ιδιοκτήτρια του TikTok) και YouTube βρίσκονται αντιμέτωπες με εκατοντάδες αγωγές από οικογένειες και σχολικές περιφέρειες για τον εθιστικό χαρακτήρα των κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές εντείνουν τον έλεγχο των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζοντας στους πιθανούς αρνητικούς ψυχολογικούς και κοινωνικούς αντίκτυπους των chatbots σε νέους χρήστες.

Με πληροφορίες από POLITICO