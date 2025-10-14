Τέλος εποχής για τα Windows 10

Όπως είχε ανακοινωθεί σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Microsoft διακόπτει την υποστήριξη σε πολλά δημοφιλή προϊόντα της, όπως τα Windows 10, το Office 2016 και το Office 2019. Αυτή η απόφαση επηρεάζει εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως οι οποίες θα μείνουν εκτεθειμένες. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, οι συσκευές δεν θα λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από απειλές του κυβερνοχώρου ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης και απρόβλεπτα έξοδα για τις επιχειρήσεις.

Διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα Windows 10 παραμένουν εγκατεστημένα σε περίπου 43% των υπολογιστών παγκοσμίως ποσοστό που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές.

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυστηρούς κανονισμούς, αυτό δημιουργεί επιπλέον κινδύνους συμμόρφωσης. Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος, οι οργανισμοί που καθυστερούν τον σχεδιασμό μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με επείγουσες και πιο δαπανηρές μεταβάσεις.

Ως πρώτη επιλογή η Microsoft συνιστά τη μετάβαση στα Windows11. Για πολλούς οργανισμούς όμως, αυτή η λύση δεν είναι εφικτή. Το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα πολλές υπάρχουσες συσκευές να μην είναι συμβατές. Η αντικατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς, ενώ η πολυπλοκότητα της μετάβασης και η εκπαίδευση των χρηστών προσθέτουν επιπλέον κόστος. Παράταση του κύκλου ζωής των συσκευών με τα Windows10 EnterpriseLTSC.

Μια άλλη επιλογή είναι η ειδική έκδοση LTSC των Windows 10, η οποία θα συνεχίσει να είναι ασφαλής και μετά τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή η έκδοση είναι διαφορετική από τα συνηθισμένα Windows 10 γιατί δεν λαμβάνει συχνά updates κάτι που την κάνει πιο σταθερή και γρήγορη. Επίσης, λειτουργεί καλά ακόμη και σε παλιούς υπολογιστές.

Αν χρειάζεστε παράταση υποστήριξης για τα Windows 10 πέρα από την επίσημη ημερομηνία λήξης, μπορείτε να εγγραφείτε στο Consumer Extended Security Updates (ESU). Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας για έναν επιπλέον χρόνο έως τα τέλη του 2026. Τα Windows 10 LTSC 2019 θα υποστηρίζονται μέχρι το 2029 ενώ τα LTSC 2021 μέχρι το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να κρατήσουν τους υπάρχοντες υπολογιστές τους και να είναι ασφαλείς, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν άμεσα καινούργιο εξοπλισμό.

