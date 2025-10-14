Πετυχημένο το κύκνειο άσμα του Starship αφού έρχεται ο βελτιωμένος διάδοχος του που υπόσχεται να μας πάει στον Άρη (βίντεο)

Την ενδέκατη εκτόξευση του τεράστιου πυραύλου Super Heavy και του διαστημοπλοίου Starship πραγματοποίησε η SpaceX. Ενώ οι εννέα πρώτες εκτοξεύσεις αντιμετώπισαν μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα τόσο η προηγούμενη όσο και η τελευταία στέφθηκαν σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία του Ελον Μασκ με απόλυτη επιτυχία ενώ έγινε γνωστό ότι στην επόμενη θα χρησιμοποιηθεί ένα νέο αναβαθμισμένο μοντέλο του επαναστατικού πυραυλικού συστήματος χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά κάποια στοιχεία για αυτό.

Ο πύραυλος Super Heavy είναι ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και υπόσχεται επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία αφού θα μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερα φορτία από αυτά που μεταφέρουν οι σημερινοί πύραυλοι και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που το κάνουν οι σημερινοί πύραυλοι με σχετικά χαμηλό κόστος αφού είναι επαναχρησιμοποιούμενος.

Το σκάφος Starship σχεδιάζεται να μεταφέρει φορτία αλλά και 100 επιβάτες στο Διάστημα με τον Μασκ να υποστηρίζει ότι με αυτό το σκάφος θα δημιουργήσει μια μεγάλη ανθρώπινη αποικία στον Άρη τα επόμενα 25 χρόνια. Τόσο ο πύραυλος όσο και το σκάφος προορίζονται και για επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.

