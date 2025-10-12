To James Webb ίσως εντόπισε τα τρομερά σε μέγεθος και δυνατότητες «σκοτεινά άστρα» (βίντεο)

Το δεύτερο πιο απομακρυσμένο αντικείμενο που έχει εντοπίσει ποτέ το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ίσως είναι ένα «σκοτεινό άστρο» (dark star), ένα διαστημικό σώμα που τροφοδοτείται από σκοτεινή ύλη αντί για πυρηνική σύντηξη. Αναλύοντας τα μήκη κύματος του φωτός που κατέγραψε το James Webb οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερις πιθανούς υποψηφίους σκοτεινών άστρων με το ένα από αυτά να παρουσιάζει ένα ξεκάθαρο «ίχνος» απορρόφησης ηλίου σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «PNAS».

Η ιδέα των dark stars προτάθηκε για πρώτη φορά το 2007. Πιστεύεται ότι πρόκειται για μερικά από τα πρώτα άστρα, γνωστά ως Population III stars, που σχηματίστηκαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το μυστηριώδες φαινόμενο από το οποίο προέκυψε το Σύμπαν.

Σύμφωνα με τη θεωρία τα σκοτεινά άστρα δημιουργούνται όταν υδρογόνο και ήλιο που καταρρέουν και κανονικά θα σχημάτιζαν μια μαύρη τρύπα αναμιγνύονται με σκοτεινή ύλη. Αυτά τα άστρα θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά ογκώδη και φωτεινά, φτάνοντας έως και ένα εκατομμύριο φορές τη μάζα του Ήλιου και λάμποντας ένα δισεκατομμύριο φορές πιο έντονα.

«Δεν είναι ούτε σκοτεινά ούτε φτιαγμένα από σκοτεινή ύλη. Το όνομα τους (dark star) είναι παραπλανητικό. Δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου από σκοτεινή ύλη, ούτε είναι πραγματικά σκοτεινά» λέει η Κάθριν Φρις καθηγήτρια Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν και συν-συγγραφέας της μελέτης που πρώτη πρότεινε την υπόθεση των σκοτεινών άστρων. Η Φρις εξήγησε ότι η ανακάλυψη τέτοιων άστρων θα μπορούσε να εξηγήσει μερικά από τα πιο παράξενα αντικείμενα που έχει εντοπίσει το James Webb στο πρώιμο Σύμπαν όπως τις γιγαντιαίους υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που σχηματίστηκαν απίστευτα γρήγορα.

Επιπλέον η ύπαρξή τους θα προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη φύση της σκοτεινής ύλης. «Δεν είναι απλώς ένας νέος τύπος άστρου — είναι ένα εργαλείο διερεύνησης της σκοτεινής ύλης. Γι’ αυτό αυτά τα ευρήματα είναι τόσο ενθαρρυντικά για εμάς» σημειώνει η Φρις.

Πώς τα εντόπισαν

Για να εντοπίσει τους πιθανούς υποψήφιους, η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από το πρόγραμμα JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). Επικεντρώθηκαν στα δεδομένα του Near InfraRed Spectrograph (NIRSpec), ενός οργάνου που μετρά τα επιμέρους μήκη κύματος του φωτός που εκπέμπουν ουράνια σώματα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να υπολογίσουν τη θερμοκρασία, τη μάζα και τη χημική τους σύνθεση.

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να σηματοδοτεί την πρώτη άμεση ένδειξη ύπαρξης σκοτεινών άστρων ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση του πρώιμου Σύμπαντος και της σκοτεινής ύλης που το διαπερνά.

Naftemporiki.gr