ChatGPT: Χρησιμοποιείται από το 10% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως

«Για μια νέα τεχνολογία, αυτή η ταχύτητα παγκόσμιας διάδοσης δεν έχει προηγούμενο»

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του ChatGPT έχουν εκτοξευθεί από τότε που παρουσιάστηκε το bot τεχνητής νοημοσύνης, με τα τελευταία στοιχεία να φτάνουν σε ένα σημαντικό ορόσημο.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ερευνητές της OpenAI, του πανεπιστημίου Duke αλλά και του πανεπιστημίου Harvard ανέφεραν πως τα 700 εκατ. μηνιαίοι χρήστες του ChatGPT τον Ιούλιο αντιστοιχούν στο 10% περίπου του ενήλικου πληθυσμού της Γης.

Αυτός ο αριθμός είναι πιθανώς σημαντικά υψηλότερος πλέον.  Μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στην εκδήλωση DevDay της εταιρείας τη Δευτέρα ότι το chatbot τεχνητής νοημοσύνης διαθέτει πλέον 800 εκατ. χρήστες την εβδομάδα.

Το ChatGPT επεξεργαζόταν πάνω από 2,5 δισ. μηνύματα την ημέρα από τον Ιούλιο, ανέφερε η εργασία της  OpenAI με τα δύο πανεπιστήμια, ή περίπου 29.000 ερωτήματα το δευτερόλεπτο.

«Για μια νέα τεχνολογία, αυτή η ταχύτητα παγκόσμιας διάδοσης δεν έχει προηγούμενο», έγραψαν οι ερευνητές.

Η ραγδαία ανάπτυξη του ChatGPT αποτελεί απόδειξη της κυριαρχίας του στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των γλωσσικών μοντέλων (LLM). Η εβδομαδιαία ενεργή βάση χρηστών του έχει αυξηθεί κατά 700% από τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο Άλτιμαν δήλωσε στο πρώτο συνέδριο προγραμματιστών της εταιρείας ότι η πλατφόρμα είχε 100 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Η βάση χρηστών της πλατφόρμας επισκιάζει επίσης τη βάση άλλων chatbots. Το Grok της xAI, για παράδειγμα, έχει 65 εκατ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες, το Claude και το Perplexity AI της Anthropic έχουν από 30 εκατ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες.

