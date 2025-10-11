Startups προσφέρουν αμοιβή για να βάλεις πλυντήριο – Αρκεί να το τραβήξεις βίντεο

Το να έχεις να βάλεις τρία πληντύρια την Κυριακή σίγουρα δεν ακούγεται διασκεδαστικό. Τι θα άλλαζε όμως αν υπήρχε αμοιβή;

Startups εταιρείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Encord και η Micro1, αναφέρουν αύξηση της ζήτησης από εταιρείες ρομποτικής για δεδομένα υψηλής ποιότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Με την «δίψα» αυτών των εταιρειών να αυξάνεται, συχνά η λύση που δίνεται είναι να προσφέρεται αμοιβή για την βιντεοσκόπηση καθημερινών εργασιών, όπως το δίπλωμα ρούχων, το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων ή η παρασκευή εσπρέσο.

Η ρομποτική έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο δημοφιλείς τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις επενδύσεις venture capital να αυξάνονται κατακόρυφα, φτάνοντας τα 12,1 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του PitchBook.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανία ρομποτικής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα δεδομένα. Εταιρείες όπως η OpenAI, οι οποίες κατασκευάζουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), μπορούν να εκπαιδευτούν σε τεράστιους όγκους δεδομένων από το διαδίκτυο. Τα ρομπότ, ωστόσο, απαιτούν διαφορετικά είδη δεδομένων για να μάθουν βασικές επιδεξιότητες, ώστε να μπορούν τελικά να ενταχθούν σε κάποια γραμμή παραγωγής ή να εκτελέσουν κάποια εργασία στο σπίτι.

«Σε αντίθεση με τα γλωσσικά μοντέλα, η ρομποτική δεν έχει το διαδίκτυο ως έτοιμο σύνολο δεδομένων — πρέπει να δημιουργήσεις δεδομένα εκπαίδευσης από την αρχή στον πραγματικό κόσμο, κάτι που είναι πολύ πιο δύσκολο», δήλωσε στο Business Insider ο Ulrik Hansen, συνιδρυτής της startup Encord.

Και η αμοιβή που προσφέρεται κρίνεται ικανοποιητική.Σύμφωνα με τον Ali Ansari, CEO της startup Micro1, η εταιρεία του πληρώνει «απίστευτα καλά», αναφέροντας τιμές από 25 έως 50 δολάρια την ώρα, ενώ κατά τον Hansen, οι αμοιβές μπορούν να φτάσουν έως και τα 150 δολάρια την ώρα για βίντεο με εξαιρετικά τεχνικές εργασίες, όπως ο χειρισμός χειρουργικού εξοπλισμού.

Παράλληλα εισέρχονται στην αγορά και άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις εκπαίδευσης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Scale AI, για παράδειγμα, αναφέρει ότι επεκτείνεται ραγδαία στη ρομποτική και έχει δημιουργήσει ένα ειδικό εργαστήριο στα κεντρικά της γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο έχει παράγει πάνω από 100.000 ώρες εκπαιδευτικού υλικού μέχρι σήμερα.

Η ζήτηση προέρχεται από εταιρείες όπως η Physical Intelligence, μια εταιρεία ανθρωποειδών που υποστηρίζεται από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και η Boston Dynamics, που είναι περισσότερο γνωστή για τα ρομποτικά σκυλιά της. Η Encord ανέφερε και τις δύο ως πελάτες. Η Scale AI ανέφερε επίσης ότι η Physical Intelligence είναι πελάτης της.