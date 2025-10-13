The Data Opportunity: Η ReDataset εκσυγχρονίζει το real estate μέσω Big Data

Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής καθώς μετά από χρόνια στασιμότητας ενεργοποιείται γίνοντας ιδιαίτερα απαιτητική. Ένα νέο και ώριμο οικοσύστημα δημιουργείται, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, fund managers και ιδιώτες που βλέπουν στην Ελλάδα ένα δυναμικό πεδίο αξιοποίησης κεφαλαίων. Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης εντοπίζεται ένας νέος ισχυρός παράγοντας: τα Big Data.

Η «ευκαιρία των δεδομένων» (The Data Opportunity) – η ευκαιρία που προέρχεται μέσα από την ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων- είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η επόμενη ημέρα του real estate και η ReDataset, ο Data & Analytics βραχίονας του Ομίλου Resolute Cepal Greece, αναδεικνύεται σε στρατηγικό παράγοντα αυτής της νέας εποχής, φέρνοντας στο προσκήνιο τεχνολογίες που μετατρέπουν την πληροφορία σε στρατηγική δύναμη.

Big Data με πραγματική αξία

Η αξία των δεδομένων βρίσκεται στην αξιοποίησή τους και η ReDataset αντλεί και συνδυάζει data από κάθε πτυχή της αγοράς. Το λεγόμενο data foundation δεν είναι απλώς μια «αποθήκη» πληροφορίας, αλλά η βάση πάνω στην οποία «τρέχουν» αναλύσεις τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), προγνωστικά μοντέλα και εξειδικευμένα εργαλεία. Η ReDataset μέσα από αγγελίες, πλειστηριασμούς, εκτιμήσεις, συναλλαγές και γεωχωρικά αρχεία, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής αγοράς. Τα γεωχωρικά αρχεία περιλαμβάνουν ψηφιακά δεδομένα με χωρικές πληροφορίες για γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως σημεία, γραμμές, δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα και κτίρια. Έτσι, προσφέρει μια 360° οπτική, επιτρέποντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Οι λύσεις της ReDataset δεν προσφέρουν μόνο στατιστική γνώση, αλλά προοπτική και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Με το μοντέλο Applied Data as a Service (ADaaS), ο τεχνολογικός βραχίονας της Resolute Cepal Greece δεν παρέχει απλώς λογισμικό, αλλά ένα ζωντανό οικοσύστημα δεδομένων που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του οργανισμού. Έτσι, κάθε επιχειρησιακή μονάδα αποκτά τη δική της, εξατομικευμένη «γλώσσα» δεδομένων.

Από την ανάλυση σε ρεαλιστικά αποτελέσματα

Η τεχνολογία της ReDataset αντί να προσφέρει γενικές λύσεις για όλους, εστιάζει στο να μετατρέπει τα Big Data σε ρεαλιστικά αποτελέσματα. Με τη βοήθεια του ΑΙ, η εταιρεία αναπτύσσει εξατομικευμένες λύσεις (Bespoke Solutions) που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών του Real Estate και απαντούν σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, παρέχοντας:

Αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις για επενδυτικούς ομίλους,

Εφαρμογές για γρήγορη καταγραφή επιτόπιων ελέγχων,

Εργαλεία συμμόρφωσης και κατηγοριοποίησης εγγράφων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες Market Intelligence της ReDataset προσφέρουν δυναμικά dashboards που αποτυπώνουν σε πραγματικό χρόνο τις τάσεις τιμών, τα yields (αποδόσεις) και τις ισορροπίες προσφοράς-ζήτησης, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να εντοπίζουν εγκαίρως τις «θερμές» ζώνες της αγοράς.

Από την αυτοματοποίηση τραπεζικών εκτιμήσεων έως την αξιοποίηση γεωαναλυτικών πληροφοριών για στρατηγική επιλογή ακινήτων, οι καταξιωμένοι επαγγελματίες της ReDataset μεταφράζουν τη θεωρία των δεδομένων σε πραγματική αποδοτικότητα, ακρίβεια και κερδοφορία. Την ίδια στιγμή, με λύσεις όπως η αυτοματοποιημένη εξαγωγή νομικών δεδομένων για κανονιστική συμμόρφωση ή η γεωχωρική ανάλυση κινδύνου (π.χ. πυρόπληκτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες), η εταιρεία δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να μειώσει ριζικά τον χρόνο, το κόστος και το ρίσκο στη διαχείριση περιουσίας.

Το momentum είναι πιο ευνοϊκό από ποτέ

Η χρονική συγκυρία αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι καθοριστική. Η ταχεία ψηφιοποίηση των θεσμών, η αύξηση των απαιτήσεων ESG και η ανάγκη για διαχείριση χαρτοφυλακίων με ακρίβεια φέρνουν την Ελλάδα μπροστά σε μια νέα πρόκληση, όπου η πίεση για αποδοτικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας (δημόσιας και ιδιωτικής) καθιστούν τα δεδομένα το νέο «νόμισμα» της αγοράς.

Ο Όμιλος RCG, μέσω της ReDataset, αντιλαμβάνεται το Real Estate όχι μόνο ως επενδυτική δραστηριότητα, αλλά ως οικοσύστημα πληροφοριών και καθιερώνεται ως ο αξιόπιστος συνεργάτης που βοηθά τους οργανισμούς να βλέπουν πιο καθαρά, να αποφασίζουν πιο γρήγορα και να αναπτύσσονται πιο έξυπνα. Η αξιοποίηση των δεδομένων δεν είναι πια προνόμιο των πρωτοπόρων, είναι προϋπόθεση επιβίωσης.

