Ήρθε στην Ελλάδα το Instagram Map: Τα οφέλη και οι ανησυχίες των χρηστών της δημοφιλούς πλατφόρμας

Η νέα λειτουργία Instagram Map έφτασε στην Ελλάδα με αυτή την ρύθμιση θα μπορεί κάποιος χρήστης να μοιραστεί την τοποθεσία του με τους φίλους στο κοινωνικό δίκτυο. Εγείρονται όμως και ανησυχίες για την πιθανότητα παρακολούθησης του χρήστη εν αγνοία του.

Αυτή η νέα ρύθμιση προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο πώς συνδέονται και τι περιεχόμενο βλέπουν. Στο Instagram Map εμφανίζεται η τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο σε οσους σας ακολουθόυν και τους ακολουθείτε στο κοινωνικό δίκτυο. Όμως αυτή η νέα ρύθμιση δημιούργησε κάποιες ανησυχίες γιατί κάποιοι πίστεψαν ότι η τοποθεσία τους κοινοποιείται χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει την ρύθμιση. Όμως αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξει κάποιος χρήστης ενώ είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Που εμφανίζεται η νέα ρύθμιση; Η καινούργια αυτή ρύθμιση εμφανίζεται στα DM εκεί που είναι η τοποθεσία φίλων που κάποιος μπορεί να κάνει ενεργοποίηση της κοινοποίησης. Με δύο τρόπους μπορεί κάποιος να κοινοποιήσει την τοποθεσία του: Η τοποθεσία να είναι σε πραγματικό χρόνο. Να έχει γίνει κάποιο tag όταν κάποιος έχει προσθέσει κάποια τοποθεσία σε κάποιο story. Η τοποθεσία να κοινοποιηθεί σε κοντινούς φίλους στο instagram και σε ακόλουθους.

Οι ανησυχίες και η προστασία

Θα πρέπει οι χρήστες του instagram map φοβούνται για την ιδιωτικότητα τους και την ασφάλεια τους όταν χρησιμοποιούν την εφαρμογή;΄Ενας cyberstalker θα μπορεί να δει την τοποθεσία του θύματος; Ο Άνταμ Μοσέρι, επικεφαλής της πλατφόρμας, δήλωσε: «Η τοποθεσία σας κοινοποιείται μόνο αν το αποφασίσετε. Και μόνο σε περιορισμένη λίστα που εσείς επιλέγετε.»

Ο Δημήτρης Γέραλης μηχανικός δικτύων και ερενητής κυβρνοασφάλειας εξηγεί στο Naftemporiki.gr τι μπορεί να κάνει ένας χρήστης της πλατφόρμας που θέλει να μείνει προστατευμένος από το Instagram map.

Για να σταματήσετε την κοινοποίηση: Ανοίξτε το Instagram → Μηνύματα → Map (Χάρτης). Πατήστε Ρυθμίσεις. Στην επιλογή «Ποιος μπορεί να βλέπει την τοποθεσία μου», διαλέξτε «Κανείς». Αποθηκεύστε.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή να απενεργοποιήσετε τελείως την πρόσβαση τοποθεσίας μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού σας. Στην περίπτωση εφήβων που οι γονείς έχουν βάλει γονικό έλεγχο στην πλατφόρμα οι γονείς θα ειδοποιούνται για αυτή τη νέα ρύθμιση αν έχει ενεργοποιηθεί η κοινοποίηση.

Naftemporiki.gr