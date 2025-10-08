Απόρρητο κατασκοπευτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ πραγματοποίησε αποστολή στη Ρωσία

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σχεδιασμένο για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ραντάρ του εχθρού εντοπίστηκε να πετά κυκλικά πάνω από τη Ρωσία την Τρίτη εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος RC-135U «Combat Sent» απογειώθηκε από την Αγγλία νωρίς το πρωί της Τρίτης πέταξε πάνω από τις Βαλτικές χώρες και πραγματοποίησε κύκλους γύρω από το Καλίνινγκραντ, τη ρωσική απομονωμένη περιφέρεια ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία πριν επιστρέψει στη Βρετανία.

Το αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος αναχώρησε από τη βάση Mildenhall στο Σάφολκ και πραγματοποίησε μια πτήση περίπου πετά ωρών. Η αποστολή έγινε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Γερμανίας.

Ο Μερτς επέρριψε ευθύνες στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή μη επανδρωμένων αναγνωριστικών αεροσκαφών που προκάλεσαν χάος στο αεροδρόμιο του Μονάχου, αφήνοντας πάνω από 10,000 επιβάτες αποκλεισμένους.

Η διακοπή των πτήσεων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Ενότητας της Γερμανίας και ενώ το Μόναχο προετοιμαζόταν για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Oktoberfest, που προσελκύει πάνω από έξι εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

«Διεξάγει έναν πόλεμο πληροφοριών εναντίον μας. Διεξάγει έναν στρατιωτικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, και αυτός ο πόλεμος στρέφεται εναντίον όλων μας» δήλωσε ο Μερτς στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV τη Δευτέρα. Η εισβολή των drones είναι το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά από ύποπτες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τον εναέριο χώρο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Το αεροσκάφος RC-135U

Το RC-135U έχει ως αποστολή τη στρατηγική αναγνώριση και τη συλλογή τεχνικών πληροφοριών (TECHINT) για συστήματα ραντάρ και εκπομπής σήματος. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ το περιγράφει ως κατασκοπευτικό αεροσκάφος που παρέχει στρατηγικές πληροφορίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης στον Πρόεδρο, τον Υπουργό Άμυνας και την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση. «Εντοπίζοντας και αναλύοντας ξένα στρατιωτικά ραντάρ και σήματα επικοινωνίας, το Combat Sent συλλέγει και εξετάζει με ακρίβεια κάθε σύστημα, παρέχοντας στρατηγική ανάλυση στους μαχητές», αναφέρει η Πολεμική Αεροπορία.

Όλα τα αεροσκάφη RC-135U είναι εξοπλισμένα για εναέριο ανεφοδιασμό, γεγονός που τους προσφέρει ουσιαστικά απεριόριστη εμβέλεια. Διαθέτουν επίσης προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης, όπως ραδιοσυστήματα πολλαπλών συχνοτήτων (UHF/VHF/HF), ραντάρ πλοήγησης εδάφους, μονάδα Doppler και αδρανειακό σύστημα που συνδυάζει ουράνιες διορθώσεις με GPS.

Το αεροσκάφος είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τις ιδιαίτερες κεραίες στη «μύτη» και στα άκρα των φτερών καθώς και από τις μεγάλες πλευρικές προεξοχές και την επιμήκη ουρά. Το πλήρωμα συνήθως περιλαμβάνει δύο πιλότους, έναν πλοηγό, δύο μηχανικούς συστημάτων, τουλάχιστον δέκα αξιωματικούς ηλεκτρονικού πολέμου και άλλους τεχνικούς ειδικούς.

Το αεροσκάφος καταγράφει και αναλύει τις ηλεκτρονικές εκπομπές από ξένα ραντάρ και συστήματα επικοινωνίας, βοηθώντας τους αναλυτές να εντοπίζουν και να χαρτογραφούν τις εχθρικές δυνατότητες και να αναπτύσσουν αντίμετρα. Παρόλο που ο λόγος της αποστολής της Τρίτης δεν έχει γίνει γνωστός, το FlightRadar24 κατέγραψε το ίδιο αεροσκάφος με το διακριτικό JAKE37 να απογειώνεται από το ίδιο αεροδρόμιο στην Αγγλία και να πετά κυκλικά γύρω από το Καλίνινγκραντ στις 2 Οκτωβρίου, την ίδια μέρα που εντοπίστηκαν drones στη Γερμανία.

Η διακοπή των πτήσεων στο Μόναχο — που προκάλεσε 46 ακυρώσεις ή καθυστερήσεις — συνέπεσε με την εθνική εορτή της Γερμανίας και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Oktoberfest. Πρόσφατα, αεροδρόμια στη Δανία, τη Νορβηγία και την Πολωνία έχουν επίσης αναστείλει πτήσεις λόγω άγνωστων drones, ενώ Ρουμανία και Εσθονία έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία.

Η Μόσχα, ωστόσο, απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη που τείνουν να κατηγορούν τη Ρωσία αβάσιμα και αδιάκριτα για τα πάντα. Έτσι βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις (του Μερτς). Η όλη ιστορία με αυτά τα drones είναι τουλάχιστον περίεργη, αλλά η Ρωσία δεν πρέπει να κατηγορείται χωρίς αποδείξεις».

Naftemporiki.gr