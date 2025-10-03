Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη με στελέχη της Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Google για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας Evan Kotsovinos, την επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα Ευγενία Μπόζου, καθώς και άλλα ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Google, με στόχο τη βελτίωση των μηχανισμών προστασίας παιδιών και εφήβων από βλαβερό ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ανηλίκων και την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού.

KidsWallet και ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ανάπτυξη του KidsWallet, της πρώτης κρατικής εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να θέτουν όρια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους, ενώ επιτρέπει και την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών.

Η Ελλάδα πρωτοστατεί επίσης στη διαβούλευση για την καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης και για την υποχρεωτική ενσωμάτωση εργαλείων γονικού ελέγχου σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Οι προτάσεις αυτές έχουν βρει ευρεία υποστήριξη στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι μία από τις πέντε που θα εφαρμόσουν πιλοτικά το ευρωπαϊκό σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο KidsWallet και προγραμματίζεται να λειτουργήσει παραγωγικά στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Kotsovinos

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και εξέφρασε ενδιαφέρον να ακούσει τις εμπειρίες και τις θέσεις της Google.

«Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτόν τον σκοπό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων στο ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Evan Kotsovinos τόνισε ότι η Google μοιράζεται τον ίδιο στόχο: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Γνωρίζουμε ότι συλλογικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Θέλουμε να μιλήσουμε για το πώς ενδυναμώνουμε γονείς και παιδιά και πώς διασφαλίζουμε την επαλήθευση της ηλικίας».

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου υπενθύμισε ότι, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα παρουσίασε τη νέα τεχνική προσέγγιση για την επαλήθευση της ηλικίας.

Όπως ανέφερε, οι αποφάσεις βρίσκονται μπροστά και η χώρα μας είναι έτοιμη να εφαρμόσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου τη νέα στρατηγική, σε συνεργασία με την Κομισιόν και την Google.

Η συνάντηση ανέδειξε τη βούληση και των δύο πλευρών να επενδύσουν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης. Η Google δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα εργαλεία της για γονικό έλεγχο και ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.