Το πιο ρεαλιστικό και κοντινό σε ανθρώπινη μορφή ρομπότ δημιούργησε κινεζική εταιρεία (βίντεο)

Η κινεζική εταιρεία ρομποτικής AheadForm παρουσίασε ένα ανδροειδές ρομποτικό κεφάλι που μοιάζει εκπληκτικά με άνθρωπο και μπορεί να εκφράζει μια ευρεία γκάμα ρεαλιστικών συναισθημάτων.

Σε ένα βίντεο το κεφάλι του ρομπότ κοιτάζει γύρω με απορημένη έκφραση και ανοιγοκλείνει τα μάτια με τρόπο που θυμίζει ανατριχιαστικά την ανθρώπινη κίνηση, τραβώντας την προσοχή του κοινού. Η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκει να δημιουργήσει ανθρωποειδή ρομπότ με ρεαλιστικά πρόσωπα, εκφραστικά χαρακτηριστικά και κινούμενα μάτια. Η AheadForm δηλώνει ότι επιτυγχάνει αυτές τις εκφράσεις συνδυάζοντας αλγορίθμους αυτοεπιβλεπόμενης τεχνητής νοημοσύνης με βιονική τεχνολογία ενεργοποίησης.

«Αναπτύσσουμε προηγμένα βιονικά ανθρωποειδή ρομπότ που ενσωματώνουν αυτοεπιβλεπόμενους αλγορίθμους AI με βιονική ενεργοποίηση υψηλού βαθμού ελευθερίας δίνοντας τη δυνατότητα στα ανδροειδή να εκφράζουν αυθεντικά συναισθήματα και ρεαλιστικές εκφράσεις προσώπου» αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.

Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει την αλληλεπίδραση ανθρώπων και ρομπότ δημιουργώντας ανδροειδή με εκφραστικά πρόσωπα, κινούμενα μάτια και συγχρονισμένη ομιλία ώστε να μεταδίδουν συναισθήματα και να κατανοούν μη λεκτικά σήματα των ανθρώπων. Αυτό πιστεύουν, θα κάνει τις αλληλεπιδράσεις πιο φυσικές και ελκυστικές.

Οι μηχανισμοί

Η AheadForm παρουσιάζει αυτές τις «ρεαλιστικές ανθρωποειδείς ρομποτικές» μορφές μέσω της σειράς Elf όπου τα ρομπότ έχουν χαρακτηριστικά ξωτικών (elf σημαίνει ξωτικό) όπως μεγάλα αυτιά. Αυτά τα «υπερ-ρεαλιστικά ανθρωποειδή ρομπότ» διαθέτουν έως και 30 βαθμούς ελευθερίας, χάρη σε ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου και αλγόριθμο μάθησης τεχνητής νοημοσύνης.

Το πιο πρόσφατο μοντέλο το «Xuan» είναι μια βιονική φιγούρα πλήρους σώματος με στατικό κορμό και κεφάλι εξοπλισμένο με προηγμένο διαδραστικό σύστημα ικανό για πλούσιες εκφράσεις προσώπου και «ρεαλιστικές κινήσεις βλέμματος». Ένα άλλο μοντέλο, το Elf V1 λέγεται ότι μπορεί να «αντιλαμβάνεται τον κόσμο, να επικοινωνεί, να μαθαίνει και να αλληλεπιδρά έξυπνα με το περιβάλλον του».

Το μυστικό πίσω από αυτές τις ρεαλιστικές κινήσεις είναι ένας ειδικός κινητήρας σχεδιασμένος για ακριβή έλεγχο του προσώπου. Ο κινητήρας αυτός έχει υπερ-αθόρυβη λειτουργία υψηλή απόκριση και είναι συμπαγής, ελαφρύς και ενεργειακά αποδοτικός.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Χου Γιουχάνγκ δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον της ανθρωποειδούς ρομποτικής προβλέποντας ότι σε δέκα χρόνια τα ρομπότ θα μοιάζουν σχεδόν ανθρώπινα στην αλληλεπίδρασή τους ενώ σε είκοσι χρόνια θα μπορούν να περπατούν και να εκτελούν καθήκοντα όπως ένας άνθρωπος. Όπως σημειώνει: «Κάθε στάδιο ανάπτυξης είναι διαφορετικό αλλά η δημιουργία ενός ρομπότ ακριβώς σαν τον άνθρωπο είναι πολύ δύσκολη.»

Άλλη εταιρεία, η Shanghai Qingbao Engine Robot, κατασκευάζει επίσης ρεαλιστικά ανδροειδή που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για να προσελκύσουν την προσοχή σε δημόσιους χώρους, όπως εκθεσιακά κέντρα, καταστήματα, νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία και σε live streaming για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο κύριος στόχος της βιομηχανίας ανθρωποειδών ρομπότ παραμένει η παραγωγικότητα, και όχι η συναισθηματική έκφραση. Πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, αναπτύσσουν ρομπότ με σκοπό την αντικατάσταση ανθρώπινης εργασίας και τη χρήση τους ως οικιακούς βοηθούς.

Naftemporiki.gr