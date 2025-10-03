Ανακαλύφθηκε εκπληκτικός περιπλανώμενος εξωπλανήτης που μετακινείται μαζί με το κουκούλι του και μεγαλώνει με τρομακτικό ρυθμό (βίντεο)

Ένα μοναδικό σε χαρακτηριστικά εξωπλανήτη εντόπισε ομάδα αστρονόμων. Πρόκειται για έναν πλανήτη που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης μετακινούμενος στο Σύμπαν μαζί με τον δίσκο ύλης στον οποίο γεννήθηκε και συνεχίζει να… ρουφάει ύλη για να αναπτυχθεί.

Διάφορα κοσμικά φαινόμενα ή συνδυασμός κοσμικών φαινομένων που εξελίσσονται σε πλανητικά συστήματα απομακρύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιον από τους πλανήτες ενός συστήματος από αυτό υποχρεώνοντας τον να ταξιδεύει μόνος του στο Σύμπαν. Ανάμεσα στους περίπου έξι χιλιάδες εξωπλανήτες που έχουν εντοπίσει οι αστρονόμοι μέχρι σήμερα στο γαλαξία μας υπάρχουν και ορισμένοι περιπλανώμενοι εξωπλανήτες ο αριθμός των οποίων όπως φαίνεται είναι αρκετά μεγάλος στο Σύμπαν.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε με τη βοήθεια της επίγειας συστοιχίας τηλεσκοπίων Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου τον πιο ξεχωριστό περιπλανώμενο εξωπλανήτη που γνωρίζουμε. Βρίσκεται σε απόσταση 620 ετών φωτός από τη Γη στον αστερισμό του Χαμαιλέοντα και οι αστρονόμοι τον ονόμασαν Cha 1107-7626.

Αν και o Cha 1107-7626 είναι αυτή την στιγμή πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερος από τον Δία βρίσκεται ακόμα στη νηπιακή του φάση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της ύπαρξής τους, αυτά τα μοναχικά αντικείμενα μπορούν μερικές φορές να ξεκινήσουν εξαιρετικά ταχείες φάσεις ανάπτυξης γνωστές ως εκρήξεις προσαύξησης. Οι περισσότερες από αυτές συμβαίνουν στα πρώτα στάδια σχηματισμού ενός πλανήτη όταν είναι ακόμα καλυμμένος από σκόνη που τα τηλεσκόπια δεν μπορούν να διαπεράσουν.

«Όταν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε, είναι ήδη κοντά στο τελικό τους στάδιο. Η πραγματικά συναρπαστική πρώιμη εξέλιξη συμβαίνει όταν είναι βυθισμένοι σε ένα παχύ νέφος» αναφέρει ο Δρ. Αλεξάντερ Σόλτζ αστρονόμος του Πανεπιστημίου του Αγίου Ανδρέα στη Βρετανία, μέλος της ερευνητικής ομάδας που δημοσιεύει την ανακάλυψη στην επιθεώρηση «The Astrophysical Journal Letters».

Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων ο ρυθμός προσαύξησης αυξήθηκε σχεδόν οκτώ φορές. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Δρ. Βίκτορ Άλμεντρος-Αμπάντ αστρονόμος στο Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ιταλίας λέει: «Αυτό είναι το ισχυρότερο επεισόδιο προσαύξησης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντικείμενο πλανητικής μάζας. Οι άνθρωποι ίσως σκέφτονται τους πλανήτες ως ήσυχους και σταθερούς κόσμους, αλλά με αυτή την ανακάλυψη βλέπουμε ότι τα αντικείμενα πλανητικής μάζας που πλανώνται ελεύθερα στο Διάστημα μπορεί να είναι συναρπαστικά μέρη».

Naftemporiki.gr