Ο Έλον Μασκ έγινε το πρώτο άτομο στην ιστορία που έφτασε σε καθαρή περιουσία 500 δισ. δολαρίων

Η περιουσία του Έλον Μασκ ξεπέρασε προσωρινά το όριο του μισού τρισεκατομμυρίου την Τετάρτη πριν υποχωρήσει στα 499 δισ. δολάρια σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Ο Μασκ κατέχει το 12% της Tesla, η οποία αποτιμάται σε πάνω από 1,5 τρισ. δολάρια, ενώ η περιουσία του ενισχύθηκε φέτος από την εκτόξευση της μετοχής της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο 54χρονος διαθέτει επίσης την SpaceX, που πρόσφατα αναφέρθηκε ότι επιδιώκει αποτίμηση 400 δισ. δολαρίων, και την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Pitchbook. Ο Μασκ κατέχει μερίδιο 42% στη SpaceX.

Η μετοχή της Tesla είχε υποχωρήσει στις αρχές του έτους λόγω του ανταγωνισμού από κινεζικές εταιρείες, της πτώσης στις πωλήσεις και αμφιβολιών για την αφοσίωση του Μασκ στην Tesla, εξαιτίας των αποσπάσεων από άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες και της ταραχώδους σχέσης του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι ανοιχτές πολιτικές του τοποθετήσεις υπέρ του Τραμπ και οι δεξιές απόψεις του στο Χ, το κοινωνικό δίκτυο (πρώην Twitter) που του ανήκει, έπληξαν επίσης τις πωλήσεις, σύμφωνα με αναλυτές.

Ωστόσο η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 70% τους τελευταίους έξι μήνες καθώς η επενδυτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε με τον Μασκ να στρέφει ξανά την προσοχή του στις εταιρείες του. Από την αρχή του 2025 οι μετοχές της βρίσκονται 13% υψηλότερα.

