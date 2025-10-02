Ο Εγκέλαδος «πληροί όλα τα κριτήρια της ζωής» αναφέρει νέα μελέτη

Έχει διαπιστωθεί ότι ο Εγκέλαδος, ένας από τους δεκάδες δορυφόρους του Κρόνου διαθέτει υπόγειο ωκεανό με πολλές μελέτες να υποδεικνύουν ότι οι συνθήκες του ωκεανού είναι φιλικές στην παρουσία της ζωής κάτι που επιβεβαιώνει μια νέα έρευνα που εντόπισε πολύπλοκα οργανικά μόρια στους κρυστάλλους πάγου που εκτοξεύονται από το εσωτερικό του.

Ο Εγκέλαδος αποτελεί τον έκτο σε μέγεθος δορυφόρο του Κρόνου. Πρόκειται για μια παγωμένη «μπάλα» με διάμετρο 500 χλμ. που δεν προκαλούσε κανένα ενδιαφέρον στους επιστήμονες. Όλα άλλαξαν όταν το 2014 το διαστημικό σκάφος Cassini που εξερευνούσε το σύστημα του άρχοντα των δαχτυλιδιών του ηλιακού μας συστήματος περνώντας πάνω από τον Εγκέλαδο συνέλλεξε και μετέδωσε στην Γη δεδομένα τα οποία προκάλεσαν συναγερμό όχι μόνο στα μέλη της αποστολής αλλά στην επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία υπεδείκνυαν την ύπαρξη ενός υπόγειου ωκεανού γεγονός που τελικά επιβεβαιώθηκε με επόμενες παρατηρήσεις του Cassini.

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ωκεανός αυτός καλύπτει όλη την έκταση του δορυφόρου και έχει βάθος τουλάχιστον 30 χλμ. Οι περιοχές κοντά στην επιφάνεια του έχουν εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία λόγω της κοντινής τους απόστασης με τους πάγους του δορυφόρου. Όσο όμως πλησιάζουμε προς το πυρήνα του δορυφόρου οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Σειρά μελετών έχουν δείξει ότι ο ωκεανός αυτός διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για την παρουσία της ζωής σε αυτόν έστω και σε μικροβιακό επίπεδο.

Αν και η επιφάνειά του φαίνεται άγονη κοντά στον Νότιο Πόλο μικροσκοπικοί κόκκοι πάγου εκτοξεύονται συνεχώς στο Διάστημα μέσα από ρωγμές στον παγωμένο φλοιό. Χρησιμοποιώντας δεδομένα του διαστημοπλοίου Cassini, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψαν ότι αυτοί οι κρύσταλλοι πάγου είναι γεμάτοι με πολύπλοκα οργανικά μόρια.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature Astronomy» μερικά από αυτά τα μόρια μπορεί να αποτελούν μέρος αλυσίδων χημικών αντιδράσεων που τελικά οδηγούν στη δημιουργία ζωής. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτή η ανακάλυψη σημαίνει πως ο Εγκέλαδος πλέον «πληροί όλα τα κριτήρια» για να θεωρηθεί κόσμος ικανός να υποστηρίξει ζωή: διαθέτει σταθερή παροχή υγρού νερού, πηγές ενέργειας από υδροθερμικούς αεραγωγούς, καθώς και τα σωστά χημικά στοιχεία και οργανικά μόρια.

Αυτό δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι υπάρχει ήδη ζωή στον Εγκέλαδο, αλλά αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ότι είναι κατοικήσιμος.

«Ακόμη και το να μην βρούμε ζωή στον Εγκέλαδο θα ήταν μια τεράστια ανακάλυψη, γιατί εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το γιατί δεν υπάρχει ζωή σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν όλες οι κατάλληλες συνθήκες» αναφέρει ο Δρ. Νοζέρ Καβάγια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Naftemporiki.gr