To James Webb αποκαλύπτει εντυπωσιακά φαινόμενα και ένα σόου φωτός σε περιπλανώμενο πλανήτη

Το 2009 εντοπίστηκε ένας πλανήτης που ταξιδεύει μόνος του σε (σχετικά) κοντινή απόσταση από το ηλιακό μας σύστημα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε αυτόν τον περιπλανώμενο εξωπλανήτη και προσέφερε στους επιστήμονες το πρώτο δελτίο καιρού για αυτού του είδους τα διαστημικά σώματα.

Διάφορα κοσμικά φαινόμενα ή συνδυασμός κοσμικών φαινομένων που εξελίσσονται σε πλανητικά συστήματα απομακρύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιον από τους πλανήτες ενός συστήματος από αυτό υποχρεώνοντας τον να ταξιδεύει μόνος του στο Σύμπαν. Ανάμεσα στους περίπου έξι χιλιάδες εξωπλανήτες που έχουν εντοπίσει οι αστρονόμοι μέχρι σήμερα στο γαλαξία μας υπάρχουν και ορισμένοι περιπλανώμενοι εξωπλανήτες ο αριθμός των οποίων όπως φαίνεται είναι αρκετά μεγάλος στο Σύμπαν.

Ο εξωπλανήτης έχει λάβει την κωδική ονομασία SIMP-0136 και το James Webb αποκάλυψε σέλας, εξωτικά σύννεφα και καταιγίδες στον πλανήτη. Αστρονόμοι του Trinity College του Δουβλίνου χρησιμοποίησαν το James Webb για να μελετήσουν την ταραχώδη ατμόσφαιρα του SIMP-0136. Με τα εξαιρετικά ευαίσθητα όργανα του τηλεσκοπίου οι ερευνητές μέτρησαν μικροσκοπικές μεταβολές στη φωτεινότητα του πλανήτη καθώς περιστρεφόταν, αποκαλύπτοντας τη θερμοκρασία του την κάλυψη από σύννεφα και τη χημική του σύσταση.

Μια απροσδόκητη ανακάλυψη ήταν ότι ο SIMP-0136 εμφανίζει έντονη αυξημένη δραστηριότητα σέλας, παρόμοια με της Γης η οποία θερμαίνει την ανώτερη ατμόσφαιρά του. «Αυτές είναι μερικές από τις πιο ακριβείς μετρήσεις της ατμόσφαιρας εξωηλιακού σώματος που έχουν γίνει ποτέ και η πρώτη φορά που οι μεταβολές των ατμοσφαιρικών ιδιοτήτων καταγράφηκαν άμεσα», δήλωσε ο Δρ. Έβερτ Νάσεντκιν επικεφαλής της έρευνας που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Astronomy & Astrophysics».

Ο πλανήτης αναπτύσσει θερμοκρασίες άνω των 1,500 βαθμών Κελσίου με καταγραφές ανεπαίσθητων μεταβολών μικρότερων των πέντε βαθμών Κελσίου οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με καταιγίδες παρόμοιες με τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα του Δία, μια τρομερή αντικυκλωνική θύελλα που διαρκεί εδώ και αιώνες στον γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος. Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι τα σύννεφα του SIMP-0136 παρέμειναν σταθερά, χωρίς διαφοροποιήσεις. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, δεν μοιάζουν με τα γήινα σύννεφα αλλά αποτελούνται από κόκκους πυριτίου σαν την άμμο σε μια παραλία.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η έρευνα αυτή δείχνει πώς με τα δεδομένα του James Webb και εξελιγμένα μοντέλα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα καιρικά φαινόμενα κόσμων πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Στο μέλλον, τηλεσκόπια όπως το Extremely Large Telescope και το Habitable Worlds Observatory θα επιτρέψουν τη μελέτη της ατμοσφαιρικής δυναμικής εξωπλανητών, από αέριους γίγαντες τύπου Δία έως και βραχώδεις κόσμους.

Naftemporiki.gr