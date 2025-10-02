Αυτό που όλοι φοβόντουσαν είναι γεγονός, τα chatbots στην υπηρεσία των διαφημιστών

Ήταν γνωστό ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουν με διαφόρους (νόμιμους και μη) τρόπους δεδομένα των χρηστών και τα παραδίδουν στις διαφημιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται ώστε να δημιουργούνται τα εμπορικά προφίλ των χρηστών και να γίνονται στόχοι προσωποποιημένων διαφημίσεων. Πολλοί πίστευαν ότι η αυξανόμενη χρήση των ολοένα και πιο εξελιγμένων τεχνολογικά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης θα στρέψει γρήγορα το ενδιαφέρον της βιομηχανίας του μάρκετινγκ σε αυτόν τον τομέα όπερ και εγένετο. Η Metα ανακοίνωσε ότι σύντομα θα αρχίσει να εμφανίζει διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο στους χρήστες με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με τον ψηφιακό βοηθό της εταιρείας και τα σχετικά προϊόντα που υποστηρίζονται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κολοσσός των social media (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) ανακοίνωσε την Τετάρτη την ενημέρωση στο σύστημα συστάσεων του λέγοντας ότι θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου. Οι χρήστες θα αρχίσουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την αλλαγή από τις 7 Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή δείχνει πώς η Metα προσπαθεί να συνδέσει καλύτερα τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη με την κύρια διαφημιστική της δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Η Metα πέρασε το καλοκαίρι σε «φρενίτιδα» προσλήψεων και δαπανών γύρω από την AI, και δήλωσε τον Ιούλιο, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, ότι οι πρωτοβουλίες AI θα οδηγήσουν σε «ρυθμό αύξησης των εξόδων το 2026 υψηλότερο από αυτόν του 2025».

Η εταιρεία προσφέρει ήδη δυνατότητες γενετικής AI μέσω του Metα AI ψηφιακού βοηθού, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στις εφαρμογές της όπως το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger. Το Metα AI είναι επίσης διαθέσιμο ως ανεξάρτητη εφαρμογή και ιστότοπος.

Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το Metα AI όπως με το ChatGPT της OpenAI, ζητώντας του να δώσει οδηγίες ή να δημιουργήσει εικόνες βάσει προτροπών. Η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε επίσης ότι ο ψηφιακός βοηθός Metα AI έχει πλέον περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς μηνιαίους χρήστες αν και αυτός ο αριθμός δεν αφορά αποκλειστικά την ανεξάρτητη εφαρμογή.

Ο Ζάκερμπεργκ είχε δηλώσει τον Μάιο ότι το Metα AI έφτασε το 1 δισ. μηνιαίους χρήστες και πρόσθεσε ότι στο μέλλον «θα υπάρχουν ευκαιρίες είτε να εισαχθούν πληρωμένες προτάσεις» είτε να προσφερθεί «υπηρεσία συνδρομής ώστε οι άνθρωποι να πληρώνουν για περισσότερη υπολογιστική ισχύ». Η Κρίστι Χάρις υπεύθυνη πολιτικής απορρήτου και δεδομένων της Metα είπε σε ενημέρωση Τύπου ότι οι περισσότεροι ήδη θεωρούσαν πως η μητρική του Facebook χρησιμοποιεί τις αλληλεπιδράσεις με την γενετική AI για στοχευμένη διαφήμιση και προτάσεις περιεχομένου.

Naftemporiki.gr με πληροφορίες από CNBC