Το James Webb γίνεται μάρτυρας της γέννησης φεγγαριών στο Σύμπαν

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μέτρησε για πρώτη φορά τη σύνθεση ενός δίσκου που σχηματίζει δορυφόρους γύρω από ένα νεαρό πλανητικό σώμα. Ο δίσκος περιβάλλει τον εξωπλανήτη CT Cha b, ο οποίος έχει μάζα 17 φορές μεγαλύτερη από τον Δία και βρίσκεται 625 έτη φωτός μακριά στο αστερισμό Χαμαιλέων.

Χρησιμοποιώντας το όργανο MIRI (Mid-Infrared Instrument) το James Webb ανίχνευσε διάφορα μόρια άνθρακα στον δίσκο, όπως ακετυλένιο, βενζόλιο, διοξείδιο του άνθρακα, διακετυλένιο, αιθάνιο, υδροκυάνιο και προπίνιο όλα απαραίτητα για τη δημιουργία δορυφόρους πλανητών. Αυτή είναι η πρώτη άμεση μέτρηση σύνθεσης δίσκου που σχηματίζει φεγγάρια, αν και προηγούμενες παρατηρήσεις είχαν δείξει ενδείξεις ενδιαφέρουσας χημείας άνθρακα.

Ο δίσκος γύρω από το CT Cha b φαίνεται ότι σχηματίζει κάποιο/α φεγγάρια αν και κανένα δεν έχει ακόμη ανιχνευθεί. Τα ευρήματα της ανακάλυψης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Astrophysical Journal Letters» δείχνουν ότι ο δίσκος είναι πλούσιος σε σωματίδια πάγου αλλά αρχικά φαινόταν φτωχός σε άνθρακα ο οποίος όμως εξελίχθηκε χημικά μέσα στα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς σχηματίζονται τα φεγγάρια, ποια είναι τα συστατικά τους και ποιοι φυσικοί μηχανισμοί εμπλέκονται. Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ύπαρξη κάποιου εξωφεγγαριού γύρω από εξωπλανήτες οι ερευνητές θεωρούν ότι τα φεγγάρια πιθανόν να είναι περισσότερα από τους πλανήτες αν λάβουμε υπόψη μας τους εκατοντάδες δορυφόρους που υπάρχουν στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Naftemporiki.gr