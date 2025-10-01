Κίνδυνος για τις επανδρωμένες εγκαταστάσεις στη Σελήνη από τον τοπικό… Εγκέλαδο

Λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της NASA ότι σχεδιάζει τη δημιουργία ενός χωριού στη Σελήνη νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η σεισμική δραστηριότητα στο φυσικό μας δορυφόρο μπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα των υποδομών που θέλει να δημιουργήσει η ανθρωπότητα στο φεγγάρι. Σύμφωνα με την μελέτη οι σεληνιακοί σεισμοί και όχι οι προσκρούσεις μετεωριτών-αστεροειδών ήταν υπεύθυνοι για τις αλλαγές στο έδαφος στην κοιλάδα Taurus-Littrow που ήταν το σημείο προσεδάφισης της επανδρωμένης αποστολής Apollo 17 το 1972.

Η μελέτη εντόπισε την πιθανή πηγή αυτών των μεταβολών της επιφάνειας και αξιολόγησε τους πιθανούς κινδύνους χρησιμοποιώντας νέα σεισμικά μοντέλα με αποτελέσματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τη μελλοντική εξερεύνηση της Σελήνης όσο και για την ανάπτυξη μόνιμων βάσεων στην επιφάνειά της.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Science Advances» η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από το σημείο προσεδάφισης της σεληνακάτου της αποστολής Apollo 17 όπου αστροναύτες είχαν συλλέξει δείγματα βράχων από κατολισθήσεις και πτώσεις ογκόλιθων που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από σεληνιακούς σεισμούς. Μελετώντας αυτά τα γεωλογικά ίχνη εκτίμησαν την ένταση των παλαιών σεισμών και εντόπισαν την πιθανή τους προέλευση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σεισμοί γύρω στα 3 Ρίχτερ –αν και ασθενείς για τα δεδομένα της Γης– ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να ταρακουνούν την περιοχή επί 90 εκατομμύρια χρόνια. Αυτοί οι σεισμοί συνδέθηκαν με το ρήγμα Lee-Lincoln, μια μεγάλη τομή στο σεληνιακό έδαφος, που πιθανόν να είναι ενεργή ακόμη και σήμερα.

Οι κίνδυνοι και η νέα επιστήμη

Οι επιστήμονες υπολογίζουν πιθανότητα 1 στις 20 εκατομμύρια να συμβεί καταστροφικός σεισμός σε οποιαδήποτε ημέρα κοντά σε ενεργό ρήγμα. Αν και οι πιθανότητες είναι μικρές μακροχρόνιες αποστολές αυξάνουν το ρίσκο. Έτσι με μια βάση που θα λειτουργεί για 10 χρόνια η πιθανότητα ενός επικίνδυνου σεισμού γίνεται περίπου 1 στις 5,500.

Αυτό σημαίνει ότι οι αποστολές μικρής διάρκειας, όπως το Apollo 17 είχαν πολύ χαμηλό κίνδυνο ενώ οι μελλοντικές αποστολές σε μόνιμες εγκαταστάσεις θα είναι πιο εκτεθειμένες.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το έργο τους ανοίγει τον δρόμο για μια νέα επιστήμη, τη σεληνιακή παλαιοσεισμολογία που ασχολείται με τη μελέτη αρχαίων σεισμών στη Σελήνη. Ενώ στη Γη οι επιστήμονες μελετούν ρήγματα ανοίγοντας τομές, στη Σελήνη θα πρέπει να βασιστούν σε νέα δεδομένα, υψηλής ανάλυσης εικόνες και όργανα που θα εγκαταστήσουν οι επερχόμενες επανδρωμένες αποστολές Artemis της NASA.

Μια μεγάλη επανδρωμένη βάση στη Σελήνη έχουν ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσουν από κοινού Κίνα και Ρωσία εγχείρημα στο οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και αρκετές ακόμη χώρες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είχε ανακοινώσει πριν από περίπου μια δεκαετία ότι θέλει να δημιουργήσει ένα σεληνιακό χωριό στην αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης αλλά το σχέδιο δεν έχει προχωρήσει. Θεωρείται βέβαιο ότι εγκαταστάσεις διαφόρων ειδών (εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, τουριστικές κ.α.) στη Σελήνη θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν και ιδιωτικές εταιρείες και θα πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη τους την τοπική γεωλογική κατάσταση.

Naftemporiki.gr