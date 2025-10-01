Άγνωστο είδος ιχθυόσαυρου ανακαλύφθηκε στη Γερμανία

Ομάδα ερευνητών από την Ελβετία και τη Γερμανία, ταυτοποίησε ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος ιχθυόσαυρου. Η ανακάλυψη βασίζεται σε απολιθώματα που φυλάσσονται στο Μουσείο Urwelt-Museum Oberfranken στη Γερμανία και δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Fossil Record».

Το νέο είδος ονομάστηκε Eurhinosaurus mistelgauensis, προς τιμήν του κοιτάσματος αργίλου του Mistelgau στην Άνω Φραγκονία, περιοχή γνωστή για τις σημαντικές παλαιοντολογικές ανακαλύψεις της.

«Οι ιχθυόσαυροι είναι μια ποικιλόμορφη ομάδα ερπετών προσαρμοσμένων στη θαλάσσια ζωή, που ευδοκίμησαν από την Πρώιμη Τριαδική μέχρι την αρχή της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου. Οι ιχθυόσαυροι παρουσιάζουν μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως άκρα μετασχηματισμένα σε πτερύγια, επιμήκη ρύγχη, αμφίκοιλους σπονδύλους σε μεγάλο βαθμό και την ανάπτυξη ουραίου πτερυγίου, όλα στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν πλήρως προσαρμοσμένοι στη θαλάσσια ζωή. Οι ιχθυόσαυροι είχαν παγκόσμια κατανομή σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους. Η Νότια Γερμανία, ειδικότερα, είναι διάσημη για τον εκτενή κατάλογο απολιθωμάτων ιχθυοσαύρων της από την Κάτω Ιουρασική περίοδο, κυρίως από τον σχηματισμό Posidonienschiefer, που έχει αποδώσει χιλιάδες δείγματα». Ανάμεσα σε αυτούς τους ιχθυόσαυρους της Κάτω Ιουρασικής το γένος Eurhinosaurus αποτελεί σχετικά σπάνιο στοιχείο της πανίδας. Η παλαιογεωγραφική του κατανομή περιορίζεται σε αυτό που σήμερα είναι η Ευρώπη με απολιθωμένα ευρήματα από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ελβετία. Αυτό το γένος ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό του επιμήκες και λεπτό ρύγχος με ένα ακραίο προγναθισμό, καθώς η κάτω γνάθος είναι δραματικά μικρότερη από την άνω περισσότερο από 60%» δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Δρ. Γκάελ Σπίχερ ερευνητής στο Μουσείο JURASSICA, το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και το Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Οι ιχθυόσαυροι ήταν θαλάσσια ερπετά με πολλά είδη που κυριαρχούσαν στους ωκεανούς και τις θάλασσες για περίπου 160 εκατ. έτη. Τα ευρήματα που έχουν στη διάθεση τους οι επιστήμονες δείχνουν ότι οι ιχθυόσαυροι έκαναν την εμφάνιση τους στον πλανήτη πριν από 250 εκατ. έτη κάποια στιγμή αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το νερό και να βγουν στη στεριά αλλά τελικά αποφάσισαν να επιστρέψουν στο υδάτινο περιβάλλον για να ζήσουν και να εξελιχθούν εκεί. Η εξαφάνιση των ιχθυόσαυρων οριοθετείται πριν από περίπου 90 εκατ. έτη, δεν έπαιξε δηλαδή ρόλο η πτώση του γιγάντιου αστεροειδή στη Γη πριν από 66 εκατ. έτη οι επιπτώσεις της οποίας οδήγησαν στην εξαφάνιση του 80% της ζωής στον πλανήτη συμπεριλαμβανομένων των δεινοσαύρων.

Naftemporiki.gr