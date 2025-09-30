Συνέλαβαν τη νούμερο ένα καταζητούμενη απάτης κρυπτονομισμάτων μαζί με Bitcoin αξίας 6,7 δισ. δολαρίων

Μια 47χρονη γυναίκα από την Κίνα καταδικάστηκε για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο αξίας άνω των 6,7 δισ. δολαρίων.

Η Ζιμίν Κιάν επίσης γνωστή ως Γιάντι Ζανγκ παραδέχθηκε την ενοχή της τη Δευτέρα στο Southwark Crown Court του Λονδίνου για την παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων. Μεταξύ 2014 και 2017 η Κιάν ηγήθηκε μιας μεγάλης απάτης στην Κίνα εξαπατώντας πάνω από 128,000 θύματα και αποθηκεύοντας τα κλεμμένα κεφάλαια σε Bitcoin, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Η ομολογία της 47χρονης ήρθε μετά από επταετή έρευνα για ένα παγκόσμιο δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων. Συνολικά κατασχέθηκαν 61,000 Bitcoins από την Κιάν. Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε το 2018 μετά από πληροφορία για τη μεταφορά εγκληματικών κεφαλαίων. Η Κιάν είχε αποφύγει τη δικαιοσύνη για πέντε χρόνια πριν τη σύλληψή της η οποία απαιτούσε μια πολύπλοκη διεθνή έρευνα δήλωσε η Υπαστυνόμος Ισαμπέλ Γκρότο, επικεφαλής της έρευνας.

Η Κιάν είχε διαφύγει από την Κίνα με ψευδή έγγραφα και εισήλθε στη Βρετανία όπου επιχείρησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα μέσω αγοράς ακινήτων. «Με την παραδοχή της ενοχής σήμερα η κ. Ζανγκ ελπίζει να φέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν αποζημίωση από το 2017 και να τους διαβεβαιώσει ότι η σημαντική αύξηση των τιμών των κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για να αποπληρωθούν οι ζημιές τους» δήλωσε ο δικηγόρος της Κιάν.

Η Κιάν είχε τη βοήθεια μιας υπαλλήλου κινέζικου εστιατορίου της Τζιάν Γουέν η οποία καταδικάστηκε πέρυσι σε 6 χρόνια και 8 μήνες φυλάκισης για τη συμμετοχή της στην εγκληματική επιχείρηση. Η Γουέν 44 ετών ξέπλυνε τα έσοδα της απάτης και μετακόμισε από το πάνω μέρος ενός εστιατορίου σε ένα πολυτελές ενοικιαζόμενο σπίτι αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών στο Βόρειο Λονδίνο σύμφωνα με την Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία (CPS). Ακόμη, αγόρασε δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 600 χιλιάδων ευρώ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι κατάσχεσε περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ σε Bitcoin από την Γουέν η οποία ισχυρίστηκε ότι αγόρασε τα ακίνητα για λογαριασμό εργοδότη από την Κίνα, αλλά η CPS τόνισε ότι η μεγάλη ποσότητα Βitcoin και η έλλειψη στοιχείων για την προέλευσή τους υποδηλώνουν ότι προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα.

Naftempoirki.gr με πληροφορίες από BBC