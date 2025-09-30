Ανακαλύφθηκε στη Βραζιλία άγνωστο είδος της οικογένειας με τους «κοσμοπολίτες» πτερόσαυρους

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η ανακάλυψη στην έρημο της Μογγολίας δύο άγνωστων ειδών πτερόσαυρων που ανήκουν σε μια κοσμοπολίτικη οικογένεια μεγάλων σε μέγεθος και πιθανότατα χερσαίων πτερόσαυρων. Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Papers in Palaeontology» ομάδα παλαιοντολόγων παρουσιάζει την ανακάλυψη ενός ακόμη άγνωστου μέχρι σήμερα είδους αυτής της οικογένειας στην άλλη άκρη του πλανήτη, στη Βραζιλία.

Οι πτερόσαυροι ήταν τα πρώτα σπονδυλωτά όντα στη Γη που ανέπτυξαν την ικανότητα να πετούν. Έκαναν την εμφάνιση τους στον πλανήτη πριν από περίπου 210 εκατ. έτη, δηλαδή περίπου την ίδια χρονική περίοδο με την εμφάνιση των δεινοσαύρων, και εξαφανίστηκαν μαζί με αυτούς πριν από περίπου 65 εκατ. έτη μετά την πτώση στον πλανήτη μας του γιγάντιου αστεροειδή που εξαφάνισε το 80% της ζωής.

Έχουν ανακαλυφθεί αρκετά είδη πτερόσαυρων διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Οι μεγαλύτεροι πτερόσαυροι που γνωρίζουμε είχαν μέγεθος παρόμοιο με αυτό μιας καμηλοπάρδαλης και άνοιγμα φτερών 12 μέτρων. Όταν πετούσαν αυτοί οι πτερόσαυροι αναμφίβολα θα έμοιαζαν με αληθινούς… δράκους. Έχει διαπιστωθεί ότι πτερόσαυροι πετούσαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, έχουν βρεθεί απολιθώματα σε όλες τις ηπείρους ακόμη και στην Ανταρκτική.

Το νέο είδος έλαβε την ονομασία Galgadraco zephyrius και η μελέτη των απολιθωμάτων δείχνουν μεγάλες ομοιότητες με ένα είδος πτερόσαυρων που έχει εντοπιστεί στη Ρουμανία. Ο Galgadraco zephyrius είχε άνοιγμα φτερών 4-5 μέτρων και ζούσε πριν από 70-67 εκατ. έτη δηλαδή λίγο πριν την πτώση στη Γη του τεράστιου αστεροειδή.

Naftemporiki.gr