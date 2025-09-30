NASA: Θα φτιάξουμε ένα χωριό στη Σελήνη μέχρι το 2035

Πριν από μια δεκαετία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είχε κάνει γνωστή την πρόθεση του να δημιουργήσει όχι απλά μια επανδρωμένη βάση στη Σελήνη αλλά εγκαταστάσεις που θα δημιουργούν ένα «χωριό» όπως το ονόμασαν οι επιτελείς του οργανισμού. Όμως στην πορεία το σχέδιο αυτό «πάγωσε» αν δεν εγκαταλείφθηκε. Με δηλώσεις του ο επικεφαλής της NASA έκανε γνωστό ότι αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει τη δημιουργία ενός δικού της σεληνιακού χωριού μέχρι το 2035.

Ο προσωρινός διοικητής της NASA Σον Ντάφι συμμετείχε σε πάνελ στο Διεθνές Συνέδριο Αεροναυτικής (IAC) στο Σίδνεϊ μαζί με τους επικεφαλής άλλων διεθνών διαστημικών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια του πάνελ δήλωσε: «Θα έχουμε διαρκή ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Όχι απλώς ένα φυλάκιο, αλλά ένα χωριό».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της NASA τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους θα γίνει η εκτόξευση της αποστολή Artemis 2 στην οποία τέσσερις αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αποστολή Artemis 3 που θα ακολουθήσει το πλήρωμα της οποίας θα πατήσει το έδαφος της Σελήνης μισό αιώνα μετά την τελευταία επανδρωμένη αποστολή στο φυσικό μας δορυφόρο.

Στόχος της NASA είναι να δημιουργήσει μια επανδρωμένη βάση στη Σελήνη η οποία πιθανότατα θα λειτουργεί με πυρηνική ενέργεια. Εκτός από την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του φεγγαριού η NASA θέλει η βάση αυτή να αποτελεί και ένα ενδιάμεσο κόμβο για επανδρωμένες αποστολές στον Άρη στόχο στον οποίο επίσης αναφέρθηκε ο Ντάφι υποστηρίζοντας ότι η NASA θα έχει κάνει σε μια δεκαετία «τεράστια άλματα» για να φτάσουν αστροναύτες της στον Άρη και προφανώς η ύπαρξη μιας επανδρωμένης βάσης, πολύ περισσότερο ενός χωριού, στη Σελήνη θα αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια.

Να σημειωθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είχε αναφέρει ότι το χωριό θα δημιουργηθεί στην αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης η οποία έχει μεγαλύτερη σε χρόνο και ένταση ηλιοφάνεια από την πλευρά που βλέπουμε εμείς ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά με φωτοβολταϊκά συστήματα παροχής ενέργειας. Το χωριό αυτό θα είχε πολλαπλές χρήσεις τόσο ερευνητικές όσο και εμπορικές αλλά και ψυχαγωγικές ως τουριστικός προορισμός.

Ο Σον Ντάφι δεν έκανε κάποια αναφορά στο που θα δημιουργηθεί αυτό το χωριό και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του δηλαδή μέγεθος και δυνατότητες που θα διαθέτει.

