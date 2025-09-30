Το YouTube θα καταβάλει 24,5 εκατ. δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την αναστολή του λογαριασμού του

Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που αφορούσε την αναστολή του λογαριασμού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 και αποκαταστάθηκε το 2023.

Σύμφωνα με κατάθεση της Δευτέρας στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια, ο συμβιβασμός «δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης ή σφάλματος» εκ μέρους των εναγομένων ή των σχετιζόμενων μερών. Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγές κατά του YouTube, του Facebook και του Twitter στα μέσα του 2021 αφού οι εταιρείες ανέστειλαν τους λογαριασμούς του στις πλατφόρμες τους λόγω ανησυχιών που σχετίζονταν με υποκίνηση βίας.

Από τότε που ο Τραμπ κέρδισε δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν αρχίσει να διευθετούν τις διαφορές τους με τον πρόεδρο. Η μητρική εταιρεία του Facebook (Metα) δήλωσε τον Ιανουάριο ότι θα καταβάλει 25 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή της με τον Τραμπ. Τον επόμενο μήνα η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ (πρώην Twitter) συμφώνησε να διευθετήσει τη σχετική υπόθεση με τον Τραμπ για περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως έγινε γνωστό από τα 24,5 εκατ. δολάρια, τα 22 εκατ. θα διατεθούν στο Trust for the National Mall το οποίο ο Τραμπ όρισε για την ανέγερση μιας αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο. Τα υπόλοιπα 2,5 εκατ. θα μοιραστούν σε άλλους ενάγοντες, όπως η American Conservative Union και η συγγραφέας Ναόμι Γουλφ. Το YouTube δεν παραδέχεται καμία παρατυπία στο πλαίσιο του συμβιβασμού και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις πολιτικές ή τα προϊόντα του.

