Γαλαξίας που ανήκει σε άγνωστο είδος πονοκεφαλιάζει τους αστρονόμους (βίντεο)

Αυτή η εικόνα του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble της παρουσιάζει ένα γαλαξία που οι επιστήμονες δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν. Πρόκειται για το γαλαξία NGC 2775 ο οποίος βρίσκεται 67 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη στον αστερισμό του Καρκίνου.

Τα κέντρα των γαλαξιών είναι κατά βάση οι περιοχές με τη μεγαλύτερη και πιο έντονη κοσμική δραστηριότητα για αυτό και έχουν εκτός των άλλων διαφόρων ειδών και σχηματισμών κοσμικές δομές που είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας. Ο NGC 2775 διαθέτει ένα κέντρο που μοιάζει απόλυτα ομαλό και άδειο από αέριο μοιάζοντας έτσι με ελλειπτικό γαλαξία. Ταυτόχρονα έχει έναν δακτύλιο κοσμικής σκόνης με διάσπαρτα σμήνη άστρων χαρακτηριστικό ενός σπειροειδούς γαλαξία. Τι είναι λοιπόν; Σπειροειδής ή ελλειπτικός ή μήπως τίποτε από τα δύο;

Επειδή μπορούμε να δούμε τον NGC 2775 μόνο από μία οπτική γωνία, είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά. Μερικοί ερευνητές τον κατατάσσουν στους σπειροειδείς γαλαξίες, λόγω του δακτυλίου άστρων και σκόνης ενώ άλλοι τον θεωρούν φακοειδή γαλαξία. Οι φακοειδείς γαλαξίες έχουν χαρακτηριστικά τόσο των σπειροειδών όσο και των ελλειπτικών.

Οι αστρονόμοι δεν είναι βέβαιοι για το πώς ακριβώς σχηματίζονται οι φακοειδείς γαλαξίες, και μπορεί να δημιουργούνται με διάφορους τρόπους. Ίσως να ήταν αρχικά σπειροειδείς που συγχωνεύτηκαν με άλλους γαλαξίες, ή να εξάντλησαν το μεγαλύτερο μέρος του αερίου που γεννά άστρα και έχασαν τους εμφανείς σπειροειδείς βραχίονες τους. Μπορεί επίσης να ξεκίνησαν πιο κοντά στους ελλειπτικούς γαλαξίες και στη συνέχεια να συγκέντρωσαν αέριο που σχημάτισε δίσκο γύρω τους.

Κάποιες ενδείξεις δείχνουν ότι ο NGC 2775 συγχωνεύτηκε με άλλους γαλαξίες στο παρελθόν. Αν και αόρατη σε αυτή την εικόνα του Hubble, ο NGC 2775 διαθέτει μια ουρά υδρογόνου που εκτείνεται σχεδόν 100,000 έτη φωτός γύρω του.

Αυτή η αχνή ουρά θα μπορούσε να είναι το απομεινάρι ενός ή περισσότερων γαλαξιών που πέρασαν πολύ κοντά στον NGC 2775 και στη συνέχεια διαλύθηκαν και απορροφήθηκαν. Αν πράγματι συνέβη συγχώνευση στο παρελθόν αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την παράξενη σημερινή εμφάνιση του γαλαξία.

Οι περισσότεροι αστρονόμοι κατατάσσουν τον NGC 2775 ως flocculent spiral galaxy (ασυνεχής ή «μαλλιαρός» σπειροειδής γαλαξίας). Αυτοί οι γαλαξίες έχουν ακαθόριστους, μη συνεχόμενους βραχίονες που περιγράφονται συχνά ως « γαλαξίες με φτέρωμα» ή γαλαξίες που διαθέτουν… τούφες από άστρα τα οποία σχηματίζουν χαλαρές σπειροειδείς δομές.

Το Hubble είχε δημοσιεύσει προηγουμένως μια εικόνα του NGC 2775 το 2020. Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει παρατηρήσεις σε συγκεκριμένο μήκος κύματος κόκκινου φωτός που εκπέμπεται από τα νέφη υδρογόνου γύρω από τεράστια νεαρά άστρα, ορατά ως φωτεινές ροζ περιοχές στην εικόνα. Αυτό το πρόσθετο μήκος κύματος βοηθά τους αστρονόμους να καθορίσουν καλύτερα πού σχηματίζονται νέα άστρα στο γαλαξία.

Naftemporiki.gr