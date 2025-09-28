Τα δέντρα στο δάσος του Αμαζονίου ψηλώνουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Τα δέντρα σε όλο το τροπικό δάσος του Αμαζονίου μεγαλώνουν ως αντίδραση στην αύξηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με μια σημαντική νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature Plants».

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το μέσο μέγεθος των δέντρων στον Αμαζόνιο έχει αυξηθεί κατά 3,2% κάθε δεκαετία για τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Οι επιστήμονες λένε ότι η τάση αυτή είναι συμβατή με το γονιμοποιητικό αποτέλεσμα των υψηλότερων συγκεντρώσεων διοξειδίου το οποίο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των φυτών.

Τα ευρήματα προέρχονται από το δίκτυο RAINFOR, μια διεθνή συνεργασία περισσότερων από 60 πανεπιστημίων στη Νότια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων του Μπέρμπιγκχαμ, του Μπρίστολ και του Λιντς. Σχεδόν 100 επιστήμονες παρακολούθησαν δέντρα σε 188 μόνιμες δασικές εκτάσεις για να δημιουργήσουν αυτό το μακροχρόνιο σύνολο δεδομένων.

Η καθηγήτρια Μπεατρίζ Μάριμον από το Πανεπιστήμιο do Mato Grosso στη Βραζιλία που συντόνισε μεγάλο μέρος της συλλογής δεδομένων στη νότια Αμαζονία, δήλωσε: «Αυτή είναι μια καλή είδηση. Συχνά ακούμε πώς η κλιματική αλλαγή και η κατακερματισμένη ανάπτυξη απειλούν τα δάση του Αμαζονίου. Αλλά ταυτόχρονα τα δέντρα σε άθικτα δάση έχουν μεγαλώσει ακόμη και τα μεγαλύτερα δέντρα συνεχίζουν να ανθίζουν παρά αυτές τις απειλές».

Βρέθηκε ότι τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρότερα δέντρα αυξάνονται σε μέγεθος υποδεικνύοντας μια ευρεία αντίδραση στα υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η δρ. Αντριάν Εσκουιβέλ-Μιούλμπερτ, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τον ζωτικό ρόλο των τροπικών δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Πριν από την COP30 στη Βραζιλία αργότερα φέτος, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο σημαντικά είναι τα τροπικά δάση στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να μετριάσουμε την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Τα μεγάλα δέντρα είναι εξαιρετικά σημαντικά για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και αυτή η μελέτη το επιβεβαιώνει. Παρά τις ανησυχίες ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δέντρα στον Αμαζόνιο και να υπονομεύσει την ικανότητα των δασών ως δεξαμενών άνθρακα, η επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στην τόνωση της ανάπτυξης παραμένει. Αυτό δείχνει την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα αυτών των δασών, τουλάχιστον προς το παρόν».

Ωστόσο οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι τα φαινομενικά οφέλη του διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να επισκιάζουν τη ζημιά που προκαλεί η αποψίλωση.

Η δρ. Ρεμπέκα Μπάνμπουρι Μόργκαν από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ επίσης εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας δήλωσε: «Η μελέτη μας υπογραμμίζει επίσης πόσο καταστροφική είναι πραγματικά η αποψίλωση του Αμαζονίου. Τα μεγάλα τροπικά δέντρα είναι εκατοντάδων ετών. Δεν μπορούμε απλώς να φυτέψουμε νέα δέντρα και να περιμένουμε ότι θα παρέχουν παρόμοια οφέλη σε άνθρακα ή βιοποικιλότητα όπως τα παλιά δάση».

Ο καθηγητής Τιμ Μπέικερ από το Πανεπιστήμιο του Λιντς ανέφερε: «Ξέραμε ότι η συνολική ποσότητα άνθρακα που αποθηκεύεται στα δέντρα των άθικτων δασών του Αμαζονίου έχει αυξηθεί. Αυτό που δείχνει αυτή η νέα μελέτη είναι ότι όλα τα μεγέθη δέντρων έχουν μεγαλώσει την ίδια περίοδο, ολόκληρο το δάσος έχει αλλάξει»,

Το δάσος

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ή αλλιώς Αμαζονία, είναι ένα τροπικό δάσος το οποίο καλύπτει το πεδίο του Αμαζονίου στη Νότια Αμερική. Αυτό το πεδίο καλύπτει περίπου επτά εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ’των οποίων τα 5,5 καλύπτονται από δάσος. Επίσης το 37% του οξυγόνου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα παράγεται στο δάσος αυτό.

Έχει χαρακτηριστεί ως ο «πνεύμονας» του πλανήτη, όμως το χρόνο που πέρασε η έκτασή του μειώθηκε κατά 26,130 τετραγωνικά χιλιόμετρα εξαιτίας της αποψίλωσης. Η περίοδος Αυγούστου 2003 – Αυγούστου 2004 ήταν η δεύτερη χειρότερη χρονιά για τον Αμαζόνιο από τότε που άρχισε να γίνεται η μέτρηση της καταστροφής. Το αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε την περίοδο 1994-1995, στη διάρκεια της οποίας καταστράφηκαν 29,050 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Ο Αμαζόνιος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οικοσυστήματος της Αμαζονίας. Εκεί βρίσκεται και ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου. Το δάσος του Αμαζονίου ή αλλιώς βροχοδάσος φιλοξενεί πάνω από 43,800 είδη φυτών και περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια είδη εντόμων.

