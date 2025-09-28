CRL School 2025: Workshop για φοιτητές και εκπαιδευτικούς στον Κορινθιακό Κόλπο

Στον ευρύτερο Κορινθιακό Κόλπο εδώ και περίπου 35 χρόνια διενεργείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι) που λαβαίνουν χώρα στην περιοχή.

Διαχρονικά παρατηρούνται εφελκυστικές τάσεις, με αποτέλεσμα ο Βόρειος και Νότιος Κορινθιακός Κόλπος να απομακρύνονται μεταξύ τους με ρυθμό που φθάνει τα 15 χιλιοστά ανά έτος, φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη, αλλά και στην υφήλιο για περιοχές πέρα των τεκτονικών ορίων. Ένα τμήμα της χερσαίας έκτασης του Βόρειου Κορινθιακού Κόλπου (παράκτιες περιοχές της νότιας Φωκίδας) κατέρχεται και του Νότιου (παράκτιες περιοχές της βόρειας Αχαΐας) ανέρχεται. H περιοχή μελετάται από ερευνητικές ομάδες από όλη την Ευρώπη. Στo πλαίσιo προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών την επισκέπτονται τακτικά φοιτητές από πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δεδομένου ότι αποτελεί ένα «φυσικό εργαστήριο» λόγω του μεγάλου πλήθους και ποικιλίας των γεωφυσικών φαινομένων και της πληθώρας ευρημάτων.

Το Corinth Rift Laboratory (Εργαστήριο της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου) απαρτίζεται από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επίσης, συμμετέχουν επιστήμονες από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα όπως το École Normale Supérieure του Παρισιού, της Νίκαιας, του Στρασβούργου, το Savoie Mont Blanc καθώς και το ερευνητικό ίδρυμα Institut de Physique du Globe de Paris, η Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας και τα πανεπιστήμια της Σόφιας και της Πράγας.

Το Σχολείο του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου, CRL School

Το Σχολείο του παρατηρητηρίου της τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου (Corinth Rift Laboratory School) διενεργείται στην περιοχή από το 2016 και αποτελεί την εκπαιδευτική συνιστώσα του παρατηρητηρίου. Ο κύριος σκοπός του CRL School είναι να εκπαιδεύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα, κατά το διάστημα 19-23 Σεπτεμβρίου 2025, 11 εκπαιδευτικοί και 20 φοιτητές από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ισπανία, διαφορετικών ειδικοτήτων (γεωλόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, πληροφορικής) είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να εφαρμόσουν τις μεθόδους έρευνας γεωδαισίας και σεισμολογίας, εστιασμένες πάντα στον Κορινθιακό Κόλπο.

Όπως κάθε χρόνο στο CRL School 2025 (Corinth Rift Laboratory School), υλοποιήθηκαν εργαστηριακές δραστηριότητες, επιδείξεις λειτουργίας εκπαιδευτικού σεισμογράφου σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μαθητές, επιμορφωτικές δράσεις για την αξιοποίηση των σεισμολογικών δεδομένων στη σχολική τάξη καθώς και πειράματα στοχευμένα στις γεωεπιστήμες. Οι εργαστηριακές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στο 3ο Γυμνάσιο της Ναυπάκτου, το οποίο αποτελεί πολύτιμο αρωγό του CRL School, συνδέοντας έτσι άμεσα την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα με τη σεισμική έρευνα της περιοχής.

Σημαντική πτυχή του επιμορφωτικού σεμιναρίου αποτέλεσαν οι ασκήσεις υπαίθρου, όπου όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να προσεγγίσουν στο πεδίο τη γεωτεκτονική της περιοχής. Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον σεισμολογικό σταθμό στην Ψαρομύτα (Φωκίδα) και ενδιάμεσες γεωλογικές στάσεις κατά μήκος της διαδρομής. Παράλληλα επισκέφτηκαν το ρήγμα της Ελίκης με στόχο την εμβάθυνση στην παρακολούθηση ενεργών ρηγμάτων με εξοπλισμό τηλεπισκόπησης κοντινής εμβέλειας (t-LiDAR, UAS).

Η συμμετοχή στο CRL School για εκπαιδευτικούς και φοιτητές καλύπτεται οικονομικά από τη European Geosciences Union και με την υποστήριξη της European Space Agency, του cluster Pleiades και του δήμου Ναυπάκτου.

Η οργάνωση και υλοποίηση του CRL School 2025 έγινε με την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη του επίκουρου καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτη Ηλία, σε συνεργασία με τον καθηγητή Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ Γιώργο Καβύρη, τον μεταδιδάκτορα ερευνητή Δρ. Ανδρέα Καρακωσταντή, τους εκπαιδευτικούς Δρ Κική Μακρή και Φώτη Δανάσκο, τον υποψήφιο διδάκτορα του ΕΚΠΑ Άγγελο Ζυμβρακάκη και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και Γιώργο Γούτσο.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το CRL School και να γνωρίσετε το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ.