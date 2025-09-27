Ο Ελον Μασκ έκανε αγωγή στην OpenAI για βιομηχανική κατασκοπία εναντίον της δικής του εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης

Η κόντρα ανάμεσα στον Ελον Μασκ και τον πρώην φίλο και συνεργάτη του Σαμ Άλτμαν που είναι επικεφαλής της OpenAI ξεκίνησε με ανταλλαγή κατηγοριών και «φιλοφρoνήσεων» σε συνεντεύξεις και αναρτήσεις στα social media και συνεχίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με κατάθεση αγωγών για διαφόρους λόγους. Στο νέο επεισόδιο αυτού του σήριαλ η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, κατηγορεί την αντίπαλό της OpenAI για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Η xAI κατέθεσε μια ακόμη αγωγή εναντίον της OpenAI που έφερε επανάσταση στη βιομηχανία της τεχνολογίας με την εμφάνιση του ChatGPT. Η xAI υποστηρίζει ότι η OpenAI στρατολογεί μηχανικούς και στελέχη της xAI που γνωρίζουν κρίσιμες πληροφορίες που ξεκινούν από τα επιχειρηματικά πλάνα της εταιρείας του Μασκ και φτάνουν στον πηγαίο κώδικα του chatbot της xAI.

Η αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας υποστηρίζει ότι η OpenAI έχει εμπλακεί σε ένα «βαθιά ανησυχητικό μοτίβο» προσλήψεων πρώην εργαζομένων της xAI, με στόχο την απόκτηση εμπορικών μυστικών που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η OpenAI επιδιώκει αθέμιτα πλεονεκτήματα στον αγώνα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η OpenAI στοχοποιεί άτομα με γνώση των βασικών τεχνολογιών και επιχειρηματικών σχεδίων της xAI, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα και των λειτουργικών της πλεονεκτημάτων στην ανάπτυξη data centers, και στη συνέχεια τα παρακινεί να παραβιάσουν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και άλλες δεσμεύσεις τους προς την xAI με παράνομα μέσα», αναφέρεται στην αγωγή.

Μπορεί στον Μασκ να μην άρεσαν καθόλου οι μεταγραφές στελεχών του από την OpenAI και τις θεωρεί unfair αλλά ο ίδιος πριν από ένα μήνα… κόμπαζε δημόσια ότι προσέλαβε στην xAI σημαντικά στελέχη της Metα υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν τους προσέφερε υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα αλλά τεχνολογικό όραμα. Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες μέρες ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI και την Apple ότι έχουν δημιουργήσει μια ανίερη συμμαχία για να μονοπωλήσουν τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης εξαλείφοντας τον ανταγωνισμό.

