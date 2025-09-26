Η Επιτροπή προειδοποιεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για τον τρόπο ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις υπηρεσίες τους και κατά πόσο αυτό είναι σύμφωνο με τους κανόνες ψηφιακού ανταγωνισμού, ανέφερε σε επιστολή που έστειλε σε νομοθέτες.

Η Επιτροπή «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις στην αγορά για να διασφαλίσει ότι «η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ προχωρά σύμφωνα με το νόμο», δήλωσε η επίτροπος για την τεχνολογία της ΕΕ, Χέννα Βίρκκουνεν, στην επιστολή προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου, η οποία περιήλθε στην κατοχή του Politico.

«Από τις εξελίξεις στην αγορά παρατηρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε άλλες υπηρεσίες, όπως οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης ή τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα», έγραψε.

Υποχρεώσεις των πλατφορμών Big Tech

Η Meta έχει ενσωματώσει τον Βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης στις υπηρεσίες της, όπως το Instagram, ενώ τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google περιλαμβάνουν πλέον συνοπτικές πληροφορίες τεχνητής νοημοσύνης στην κορυφή της σελίδας.

Όταν οι πλατφόρμες Big Tech ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, ήδη αντιμετωπίζουν μια σειρά υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ψηφιακό ανταγωνισμό της ΕΕ, τον Digital Markets Act (DMA), ανέφερε η Βίρκκουνεν στην επιστολή. Ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες AI της Big Tech, όπως η Google, η Microsoft και η Meta, έχουν χαρακτηριστεί ως κυρίαρχοι «gatekeepers» σύμφωνα με τον DMA.

Η επιστολή υπενθυμίζει στους «gatekeepers» τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το πώς επεξεργάζονται, συνδυάζουν και διασταυρώνουν δεδομένα μεταξύ των υπηρεσιών τους.

Όμως, οι πλατφόρμες πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι προεπιλεγμένες υπηρεσίες, «συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης AI», μπορούν να αλλάξουν, υπογράμμισε η Βίρκκουνεν στην επιστολή.

Αναθεώρηση κανονιστικού πλαισίου και αντιδράσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιούλιο μια αναθεώρηση του ψηφιακού κανονιστικού της πλαισίου με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και το πώς οι κανόνες μπορούν να υποστηρίξουν έναν «ανταγωνιστικό και δίκαιο τομέα AI στην ΕΕ».

Η Ολλανδή ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Κιμ βαν Σπαρρεντάκ, η οποία είχε γράψει στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο ζητώντας να συμπεριληφθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο εφαρμογής του DMA, χαιρέτισε την κίνηση της Επιτροπής.

«Η Big Tech προσπαθεί πλέον να επεκτείνει τη κυρίαρχη θέση της στην αγορά της AI, κλέβοντας τα δεδομένα μας και χρησιμοποιώντας τα για να εκπαιδεύσει την AI της ή να τα ενσωματώσει στις εφαρμογές μας χωρίς την άδειά μας», δήλωσε σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο Politico. «Η Επιτροπή είναι σαφής: αυτό δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον DMA».

