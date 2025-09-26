«Πονηρό» φυτό μιμείται ελκυστικές σε επικονιαστές οσμές

Είναι μια εντυπωσιακή επίδειξη της πονηριάς της φύσης: Με δημοσίευση του στην επιθεώρηση «Current Biology» Ιάπωνας βοτανολόγος εντόπισε ένα φυτό που προσελκύει ένα έντομο που λειτουργεί ως επικονιαστές για αυτό μιμούμενο τη μυρωδιά μισοφαγωμένων μυρμηγκιών.

Πρόκειται για το φυτό Vincetoxicum nakaianum, ένα είδος αποκυνοειδών που αποτελεί μια οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει θαμνώδη, δενδρώδη ή αναρριχώμενα φυτά. Είναι το πρώτο γνωστό φυτό που αυξάνει τις πιθανότητες αναπαραγωγής του αντιγράφοντας τη μυρωδιά που απελευθερώνουν τα μυρμήγκια ως σήμα συναγερμού προς τα άλλα μέλη της φωλιάς όταν δέχονται επίθεση από αράχνες ή άλλους θηρευτές.

«Αυτό είναι η πρώτη απόδειξη μίμησης μυρμηγκιών στα φυτά. Χωρίς αυτή τη συγκεκριμένη μυρωδιά, το φυτό δεν θα μπορούσε να επιτύχει αναπαραγωγική επιτυχία» αναφέρει Ο Κο Μοτσιζούκι βοτανολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Το είδος Vincetoxicum nakaianum είναι ενδημικό στην Ιαπωνία. Η πρώτη ένδειξη της παραπλανητικής τακτικής του φυτού εμφανίστηκε όταν ο Μοτσιζούκι παρατήρησε μύγες φρούτου (Drosophila melanogaster) να συγκεντρώνονται γύρω από τα άνθη του φυτού στους κήπους Koishikawa του Τόκιο.

Οι μύγες κινούνται από φυτό σε φυτό αναζητώντας τραυματισμένα μυρμήγκια ή κουφάρια που άφησαν πίσω τους οι αράχνες, και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας βοηθούν το φυτό στην επικονίαση. Ο Μοτσιζούκι ανέλυσε τα χημικά που απελευθερώνει το φυτό και βρήκε ένα κοκτέιλ πτητικών ενώσεων, όπως νονάνιο, ουδεκάνιο και άλλες ουσίες γνωστές ως 8Ac, 10Ac και 6-MMS. Στη συνέχεια, συνέκρινε αυτά με τις φερομόνες που απελευθερώνουν τα μυρμήγκια όταν δέχονται επίθεση από μια αράχνη, και βρήκε σημαντική ομοιότητα με τις ουσίες που απελευθερώνει το Vincetoxicum nakaianum.

«Όταν δέχονται επίθεση, τα μυρμήγκια απελευθερώνουν φερομόνες συναγερμού για να προειδοποιήσουν τα άλλα μέλη της φωλιάς. Οι αράχνες που εξειδικεύονται στο κυνήγι μυρμηγκιών χωνεύουν τα εσωτερικά τους όργανα και συνήθως αφήνουν πίσω μόνο το εξωτερικό σκελετό» λέει ο Μοτσιζούκι.

Σε περαιτέρω πειράματα με λαβύρινθο σε σχήμα Υ, ο ερευνητής παρατήρησε ποιες μυρωδιές προσέλκυσαν περισσότερο τις μύγες φρούτων. Οι μύγες δεν ελκύονταν από θρυμματισμένα μυρμήγκια αλλά κατευθύνονταν προς μυρμήγκια που είχαν δεχθεί επίθεση από αράχνες, καθώς τρέφονται με τα σωματικά υγρά των τραυματισμένων εντόμων.

Ενώ είναι γνωστό ότι κάποια έντομα μιμούνται τις φερομόνες των μυρμηγκιών για να εισέλθουν στις φωλιές τους και να τρέφονται με τα προνύμφια, το Vincetoxicum nakaianum είναι το πρώτο φυτό που εκτελεί παρόμοιο κόλπο, και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. «Η μυρωδιά των τραυματισμένων μυρμηγκιών που εκπέμπεται από τα άνθη του Vincetoxicum nakaianum έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην προσέλκυση επικονιαστών» λέει ο Μοτσιζούκι.

